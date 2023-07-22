SBS 中文新聞 （7月22日）Play06:43SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.16MB) 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。新聞要點美國借澳洲的護身軍刀軍演，向中國表示美國盟友正準備合作捍衛自身安全同民主價值觀。香港法院決定將《願榮光歸香港》禁制令案押後至下星期五頒布裁決。七間美國科網巨頭公司已承諾，會帶領業界在遵從一系列保障措施的前提下發展人工智能技術。相關新聞【特種潛水隊心理受創嚴重】海軍被批未提供足夠支援維州撤辦英聯邦運動會 華人運動員商戶嘆失良機【裁員潮蔓延？】澳洲電訊業巨頭及大型房地產公司均告裁員TikTok 超越兩大社交平台 成最受青少年歡迎「新聞」來源【女足世盃開鑼】澳洲首場1-0勝愛爾蘭 總理稱「一前提下」增一天公眾假期分享Latest podcast episodes墨爾本Realto Agrow冬季燈光節【為花園迎春天】教您用抵種「裸根植物」Bare Root Plants【好消息！】職業教練傳授秘笈 助新移民增獲聘機會SBS 新聞簡報（7月21日）