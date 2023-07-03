【我不是名人】廣州女嫁澳洲同事 遠渡重洋婚姻觸礁

不過，他們婚姻不順，其實早已下了伏筆。





她結婚當年是 26 歲，但婚她卻不知道未來丈夫的年紀，還以為他 40 對歲，待需要出示文件的時候，她才驚覺原來他比她足足年長了一倍多。



Jessica 盼望有另一次姻緣。 Credit: Jessica/ Jessica 婚後不久便遠渡重洋，來到雪梨定居。





Jessica 婚後發覺，她的丈夫沒有以前那麼關心她、愛她，並經常為了一些瑣事爭吵。





後來，他們迎來了孩子，可是，孩子的到來，未能改善 Jessica 夫妻倆的關係。





中國女人不是生了孩子不久便到田裡工作嗎？為何你還躲在家？



Jessica 在 TAFE 念了時裝設計，她希望有一天能學以致用。 Credit: Jessica/ Jessica Jessica 說，這番說話對她造成很大的傷害。





結果，當她的女兒大概 3 歲時，她出走到婦女避難所，逃離了她的家。





不過，正所謂命途多舛，好事多磨。Jessica 面對 Granny Flat 房東賣房子要求她和女兒遷出的威脅，結果導致了心理問題，最後更進了醫院。





女兒便交由前夫照顧。





Jessica 說他的前夫很愛女兒，照顧得不錯，可是 Jessica 休養時，前夫帶著女兒前去中國，和另一個中國女子結了婚。





她的女兒開始時不明白媽媽為何不理她，因此關係不好，但經過這 10 多年來的努力，她的女兒已懂得母親當時的情況，也變成了她的好友。



