【蕃薯出芽唔洗抌！】教您自家種健康有益蕃薯葉 仲可收成蕃薯

【蕃薯出芽唔洗抌！】教您自家種健康有益蕃薯葉 仲可收成蕃薯Play11:20今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家種蕃薯葉，種得好仲可收成蕃薯。 Source: Pixabay下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.38MB) 蕃薯食得多，那你有食過蕃薯葉嗎？原來蕃薯葉健康有益，抗氧化增強免疫力，膳食纖維更可預防便秘。今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家用蕃薯種蕃薯葉，如果多花心機栽種，更可以收成蕃薯！詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。更多內容【難度4粒星】教您自家種山藥又名「淮山」竟然用到 PVC 膠喉？【召喚芫茜控！】教您自家種高纖低卡消炎芫茜 Coriander【野生蘑菇勿亂食】教您自家室內種蘑菇包 十多日即可收成食用【喵星人都愛的小貓草】自製健康解酒小麥草汁【最「抵」種豆苗】1次種植 4次收割 健康清炒爽嫩料理「好香嘅 Lemongrass」自家種香茅 驅蚊蟲還可煮食用瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （5月27日）全球智商排名出爐：前六名盡在亞洲SBS 新聞簡報（5月26日）【長者孤獨症】如何避免長者社交孤立問題？