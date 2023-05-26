【蕃薯出芽唔洗抌！】教您自家種健康有益蕃薯葉 仲可收成蕃薯

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今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家種蕃薯葉，種得好仲可收成蕃薯。 Source: Pixabay

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蕃薯食得多，那你有食過蕃薯葉嗎？原來蕃薯葉健康有益，抗氧化增強免疫力，膳食纖維更可預防便秘。今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家用蕃薯種蕃薯葉，如果多花心機栽種，更可以收成蕃薯！詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。

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