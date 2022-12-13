【11歲碩士生】一個決定改變「自閉」少女一生

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山翠斯參與 2023 年墨西哥航空航天展。 Source: Instagram / @adhara_perez11

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墨西哥一名罹患自閉症的天才少女智商超群，未滿12歲已經成為碩士生，向天文學家的夢想進發！今日鐳射全方位張艾利為大家介紹這位天才兒童怎樣改變她的人生軌道。

有沒有回想過，11 歲的時侯你的夢想是甚麼？

一名來自墨西哥城基層家庭的 11 歲少女山翠斯 (Adhara Pérez Sánchez)，擁有一雙非常漂亮的雙眼皮大眼睛，然而這雙眼睛卻早已讀過百書、閱歷無數，人生進程領先了同齡人十年。

3歲那年，山翠斯的母親納耶 (Nayeli Sánchez) 發現女兒行為異常，例如吃飯時在兒童椅上不斷晃動身體，表達能力也明顯未如理想。擔憂的媽媽趕緊帶女兒進行檢查，山翠斯其後被診斷患有自閉症。

當時山翠斯在一般學校和其他小朋友一起學習，然而山翠斯表現出的特殊行為卻讓她難以融入正常的群體生活，甚至出現被老師放棄及同學欺凌的情況，不得不歷經三次轉校。

最後，媽媽發現女兒愈發抗拒校園生活，也因為發覺自己和別人不同而感到沮喪，甚至開始在課堂上睡覺。
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「天才兒童」是如何煉成的？

與此同時，山翠斯的媽媽卻發現女兒已經自學代數，能背出元素週期表。這時山翠斯的媽媽僅僅以為女兒是上課太無聊才自發學習，並未多想。

山翠斯開始接受心理治療，過程中輔導員察覺出山翠斯天賦異稟，於是向媽媽提出將她送到專收天才兒童的學校「Center for Attention to Talent」就讀。

果不其然，經過學校進行的 IQ 鑑定，山翠斯的智商竟然高達 162，比天才發明家愛因斯坦 (Albert Einstein) 及霍金 (Stephen William Hawking) 還高出 2 分！

因此，這名天才少女正式進入天才兒童學校就讀，並在 5 歲完成小學學業、8 歲完成中學學業，隨後進入大學攻讀雙學位，取得系統工程學及工業工程學學位，如今正在墨西哥科技大學修讀數學碩士學位。

山翠斯的夢想是殖民火星！對於她而言，努力學習的最大目標就是成為一名宇航員，研究宇宙的奧秘。

據悉，小小的夢想啟發自某次她和輔導員的對話，當時診療室裡有不少霍金的作品，引起了她的關注，後來得知對方是大名鼎鼎的物理學家後，探索太空的願望就深埋在她的心內。

如今，山翠斯已經開始和墨西哥航天局 (Agencia Espacial Mexicana) 合作，向更多年輕女孩推廣數學及航天知識。

未來，山翠斯的終極心願就是殖民火星，為此她將繼續發奮學習，下一個目標就是以天文系聞名的美國亞利桑那大學 (University of Arizona) ，夢想將來在 NASA 工作！
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