【11歲碩士生】一個決定改變「自閉」少女一生

有沒有回想過，11 歲的時侯你的夢想是甚麼？





一名來自墨西哥城基層家庭的 11 歲少女山翠斯 (Adhara Pérez Sánchez)，擁有一雙非常漂亮的雙眼皮大眼睛，然而這雙眼睛卻早已讀過百書、閱歷無數，人生進程領先了同齡人十年。





3歲那年，山翠斯的母親納耶 (Nayeli Sánchez) 發現女兒行為異常，例如吃飯時在兒童椅上不斷晃動身體，表達能力也明顯未如理想。擔憂的媽媽趕緊帶女兒進行檢查，山翠斯其後被診斷患有自閉症。





當時山翠斯在一般學校和其他小朋友一起學習，然而山翠斯表現出的特殊行為卻讓她難以融入正常的群體生活，甚至出現被老師放棄及同學欺凌的情況，不得不歷經三次轉校。





最後，媽媽發現女兒愈發抗拒校園生活，也因為發覺自己和別人不同而感到沮喪，甚至開始在課堂上睡覺。



與此同時，山翠斯的媽媽卻發現女兒已經自學代數，能背出元素週期表。這時山翠斯的媽媽僅僅以為女兒是上課太無聊才自發學習，並未多想。





山翠斯開始接受心理治療，過程中輔導員察覺出山翠斯天賦異稟，於是向媽媽提出將她送到專收天才兒童的學校「Center for Attention to Talent」就讀。





果不其然，經過學校進行的 IQ 鑑定，山翠斯的智商竟然高達 162，比天才發明家愛因斯坦 (Albert Einstein) 及霍金 (Stephen William Hawking) 還高出 2 分！





因此，這名天才少女正式進入天才兒童學校就讀，並在 5 歲完成小學學業、8 歲完成中學學業，隨後進入大學攻讀雙學位，取得系統工程學及工業工程學學位，如今正在墨西哥科技大學修讀數學碩士學位。





山翠斯的夢想是殖民火星！對於她而言，努力學習的最大目標就是成為一名宇航員，研究宇宙的奧秘。





據悉，小小的夢想啟發自某次她和輔導員的對話，當時診療室裡有不少霍金的作品，引起了她的關注，後來得知對方是大名鼎鼎的物理學家後，探索太空的願望就深埋在她的心內。





如今，山翠斯已經開始和墨西哥航天局 (Agencia Espacial Mexicana) 合作，向更多年輕女孩推廣數學及航天知識。





未來，山翠斯的終極心願就是殖民火星，為此她將繼續發奮學習，下一個目標就是以天文系聞名的美國亞利桑那大學 (University of Arizona) ，夢想將來在 NASA 工作！





