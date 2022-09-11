【英女王辭世】前殖民地國家斥大英帝國犯嚴重罪行

大批民眾在直布羅陀排隊簽署弔唁冊。

肯尼亞仍有人痛斥英軍暴力鎮壓茅茅叛亂，是大英帝國犯下的嚴重罪行。

牙買加責英君主制度再次喚起慘痛歷史回憶。

世界各地人士紛紛向已逝世的英女王伊利沙伯二世致敬，英國海外領土直布羅陀便有大批民眾排隊簽署弔唁冊。





其中一名居民科爾特斯說，女王在位的時間和影響力對當地很多人來說，都有重大的意義。





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他說：「很傷心，因為她是我們所認識的唯一的女王。 現在英國有了一位新國王，我們必須支持他，我相信他會和他母親一樣，好好對待直布羅陀。」





在1952 年，未登位的伊利沙白在肯尼亞的Treetops Lodge下榻期間，突然獲悉自己會成為英國女王，當時在那裡服務的導遊是恩德格瓦，他表示會燃點蠟燭來對已故女王表示敬意。





恩德格瓦說:「得知女王伊利沙白二世去世後，我感到非常難過。我會藉此機會向女王的家人和王室致哀，因為女王在 1952 年第一次訪問肯尼亞的時候，便是住在Treetops這裡，她也是在這裡得知父親去世，因此她令Treetops這個地方為世所知，有很多人來這裡都是想看看 女王在1952 年時住過哪裡。」





不過，並非所有肯尼亞人都認同英國的殖民統治。 肯尼亞在1952 至1960年間出現的茅茅叛亂，就是反抗英國殖民統治的衝突事件，而發動的團體名叫茅茅，成員多是基庫尤人，最終遭到英軍暴力鎮壓。部分學者認為，這一事件為肯尼亞日後的獨立打下基礎。





現年98 歲的卡亨格里（ Gitu Wa Kahengeri ）是茅茅協會秘書長，他認為大英帝國犯下許多嚴重的罪行，但他不會將女王和她曾經領導的帝國混合評價。





他說：「大英帝國一落千丈，因為他們在過去對世人做了很多壞事。但我們現在哀悼女王辭世，是因為女王本身是一個人。」





另外，屬於英聯邦國家的牙買加對英女王的逝世，就以國旗下半旗致哀來表示對女王的敬意。但是，牙買加國內仍有不少人對前大英帝國的殖民統治存有敵意。





牙買加是在1962年8月6日宣告獨立，現任總理霍爾內斯（Andrew Holness）表示，過渡到共和政體是政府目前的當務之急。





而牙買加賠償委員會成員塞繆爾斯（Bert Samuels）就表示，從15世紀到19世紀，在歐洲國家進行的跨大西洋奴隸貿易中，超過1000萬名非洲人被迫成為奴隸，在加勒比海和美洲國家的種植園工作，君主制度再一次喚起大家對昔日慘痛歷史的回憶。





塞繆爾斯說:「英聯邦國家的財富只是屬於英格蘭，其他國家從來都沒有分享過。對牙買加人來說，君主制是對我們不幸過去的一個當頭棒喝。」





另一個英聯邦國家加拿大亦像牙買加一樣，英國君主仍然是國家的元首。 女王在位期間曾經22 次訪問加拿大，亦是她訪問最多的一個國家。





在加拿大首都渥太華，居民賴斯（Andrea Rice）說，她對女王辭世感到非常悲痛，就是與朋友談電話時，大家都一起在哭。





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