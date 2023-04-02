澳洲長者重投勞動市場

新冠疫情對全球的困擾尚且暫告一段落，各國的防疫措施亦陸續解除，政府亦集中剌激經濟。在澳洲，各行各業的情況亦重回正軌；但受到氣侯和物流供應鏈影響下，生活成本不斷上升，對澳洲的長者來說，難單靠養老金過活。過去12個月是一段時間以來退休金最糟糕的時期。換句話說，用退休金儲蓄的金額變少了，拓展儲蓄的能力也相對少了。有調查指出，澳洲數以千計的退休人員正在返回勞動力市場，進入人生的另一個下半場。





澳洲老年人正在不斷湧入勞動力市場。疫情後期，有利的經濟條件使老年人的就業增長尤為強勁。根據澳洲統計局的數據，2022年11月，全澳65歲或以上工作的老年人有68.99萬人，佔所有勞動力的5%，與2021年2月和3月並列，創下就業新高。這正好反映澳洲老年人選擇比前幾代人的工作年期更長，這是一種長期趨勢的延續。在勞動力市場緊張的情況下，老年人推遲幾年退休；甚至退休後重返職場是合理的，因為越來越多僱主「渴求」他們回來工作。





在過去的12個月，新州就有超過3,700名退休教師重操故業、返回學校工作，繼續作育英才。還有數千人正在尋找工作；五份之一的退休人員希望能多繼續工作，為的是相信自己仍然有能力貢獻社會，同時亦面對現實，需要收入維持生活。然而，如果澳洲的長者每年的收入超過11,800澳元，他們就有可能失去養老金，而這個數額根本不夠生活開支。





澳洲全國老年人協會的首席倡導者Ian Henschke表示，絕大多數重新工作的長者是因為他們需要錢過活。新西蘭的做法讓領取養老金的人工作，並直接繳納所得稅，或許澳洲應該借鑒。雖然大多數人是出於生活所迫而重返工作崗位，但也有些人是為了減少寂寞而出來工作。除了經濟上的問題，大部份重回勞動市場的長者均十分享受工作帶來的健康益處，因為工作能讓他們保持專注、頭腦靈活 。





原來根據就業網站Seek，澳洲的數百個行業都在經歷人員短缺，因此有充足的就業機會。很多僱主正在尋找有技能的員工，所以年齡大不是一個大問題。數十家公司已經表示有興趣僱用老年工人，包括澳洲維珍航空、Bunnings Warehouse及澳洲郵政局（Australia Post）。





