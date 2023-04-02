澳洲長者重投勞動市場

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澳洲老年人正在不斷湧入勞動力市場。在疫情後期，有利的經濟條件使老年人的就業增長尤為強勁。 Source: Getty

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澳洲嬰兒潮一代出現就業熱潮。隨著僱主重新考慮這一代人的價值以及通貨膨脹對退休金的侵蝕，澳洲65歲以上仍在工作的老年人的數量創下歷史新高。今日鐳射全方位張艾利和大家分析為何疫情後令更多澳洲長者重投勞動市場。

新冠疫情對全球的困擾尚且暫告一段落，各國的防疫措施亦陸續解除，政府亦集中剌激經濟。在澳洲，各行各業的情況亦重回正軌；但受到氣侯和物流供應鏈影響下，生活成本不斷上升，對澳洲的長者來說，難單靠養老金過活。過去12個月是一段時間以來退休金最糟糕的時期。換句話說，用退休金儲蓄的金額變少了，拓展儲蓄的能力也相對少了。有調查指出，澳洲數以千計的退休人員正在返回勞動力市場，進入人生的另一個下半場。

澳洲老年人正在不斷湧入勞動力市場。疫情後期，有利的經濟條件使老年人的就業增長尤為強勁。根據澳洲統計局的數據，2022年11月，全澳65歲或以上工作的老年人有68.99萬人，佔所有勞動力的5%，與2021年2月和3月並列，創下就業新高。這正好反映澳洲老年人選擇比前幾代人的工作年期更長，這是一種長期趨勢的延續。在勞動力市場緊張的情況下，老年人推遲幾年退休；甚至退休後重返職場是合理的，因為越來越多僱主「渴求」他們回來工作。

在過去的12個月，新州就有超過3,700名退休教師重操故業、返回學校工作，繼續作育英才。還有數千人正在尋找工作；五份之一的退休人員希望能多繼續工作，為的是相信自己仍然有能力貢獻社會，同時亦面對現實，需要收入維持生活。然而，如果澳洲的長者每年的收入超過11,800澳元，他們就有可能失去養老金，而這個數額根本不夠生活開支。

澳洲全國老年人協會的首席倡導者Ian Henschke表示，絕大多數重新工作的長者是因為他們需要錢過活。新西蘭的做法讓領取養老金的人工作，並直接繳納所得稅，或許澳洲應該借鑒。雖然大多數人是出於生活所迫而重返工作崗位，但也有些人是為了減少寂寞而出來工作。除了經濟上的問題，大部份重回勞動市場的長者均十分享受工作帶來的健康益處，因為工作能讓他們保持專注、頭腦靈活 。

原來根據就業網站Seek，澳洲的數百個行業都在經歷人員短缺，因此有充足的就業機會。很多僱主正在尋找有技能的員工，所以年齡大不是一個大問題。數十家公司已經表示有興趣僱用老年工人，包括澳洲維珍航空、Bunnings Warehouse及澳洲郵政局（Australia Post）。
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