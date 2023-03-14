SBS 新聞簡報（3月14日）

澳洲將投資3680億元獲得8艘核動力潛艇

新型的潛艇主要由英國設計，將由澳英一同運作，並安裝美國的戰鬥系統。這批潛艇預計在2040開始逐漸服役，在此之前，澳洲會購買美國的維珍尼亞級潛艇。





國防部長馬利士表示，8艘潛艇的總投資介乎2680億至3680億元，其中90億元來自之前取消的合同和已預留的國防開支。對於這個巨額數字，他說任何部門將30年開支加起來都會顯得巨大。



反對黨促財政預算案披露國防開支詳情

財政部長查默斯表示，潛艇的巨額開支將會在國家安全和經濟上帶來「重大回報」。





而反對黨領袖達頓表示，政府需要在任何開支上保持透明度，不能以潛艇作為「糖衣」。





他說當局此前並無提及在國防開支上需要額外一大筆資金，要求在5月的財政預算案中提供詳情。



英國首相辛偉誠受邀6月訪美

專程前往聖地亞哥宣佈澳英美協議的英國首相辛偉誠，已接受美國總統拜登邀請，在今年6月訪問華盛頓。





辛偉誠表示，今次潛艇協議將為英國帶來大量就業，也促進國家及全球安全。他透露，和拜登會面時討論了氣候變化、中國問題、俄烏局勢等。





他又提到 英國草擬實施了遣返蛇船的措施 ，指不存在簡單容易、一夕實現的解決方法，英國人的慷慨和同情心應放在最需要的人身上。



伊朗沙特在中方斡旋下重新建交

在中方斡旋下，伊朗和沙特阿拉伯宣佈復交。





兩國因宗教問題在2016年斷交。雙方政府代表在北京進行4日會談後，上星期達成重新建交協議，將重開大使館。





伊朗外交部發言人卡納尼表示，中國為兩國恢復外交關係發揮重要作用，促進中東地區和平、穩定和安全，維護共同利益，伊朗對中方表示讚賞。



中烏領袖據報進行戰爭以來首次會晤

中國國家主席習近平，據報會和烏克蘭總統澤連斯基進行會談。





預計 習近平會在下星期前往莫斯科 ，和俄羅斯總統普京會面之後，再透過視像和澤連斯基對話。如果屬實，將會是戰爭以來中烏領袖首次會談。





白宮對此表示歡迎，並呼籲習近平直接聽取烏克蘭的聲音，而不是偏聽俄方的說法。



昆州西北部洪災 房屋被淹 公路切斷

昆州西北部持續洪災，預計災民長時間無法返回家園。





當局又警告一些地區開始災後清理的民眾保持警惕，因接到鱷魚在洪水出沒的目擊報告。



Nike將停用袋鼠皮生產運動鞋

體育用品巨頭Nike宣佈停止使用袋鼠皮來生產運動鞋。





動物保護團體一直呼籲關注袋鼠的福利。在2022年，澳洲的袋鼠數目估計超過3000萬隻。





繼德國品牌Puma上星期宣佈用植物合成材料取代袋鼠皮後，美國的Nike亦證實會在今年內轉用合成材料。



體育消息

澳式足球聯賽（AFL）賽會，就腦震蕩受傷問題遭到多位球員集體起訴。



