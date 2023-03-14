SBS 新聞簡報（3月14日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

澳洲將投資3680億元獲得8艘核動力潛艇

總理艾巴尼斯在澳洲東岸時間今日上午，
和英美兩國領袖共同宣佈核動力潛艇的詳細內容


新型的潛艇主要由英國設計，將由澳英一同運作，並安裝美國的戰鬥系統。這批潛艇預計在2040開始逐漸服役，在此之前，澳洲會購買美國的維珍尼亞級潛艇。

國防部長馬利士表示，8艘潛艇的總投資介乎2680億至3680億元，其中90億元來自之前取消的合同和已預留的國防開支。對於這個巨額數字，他說任何部門將30年開支加起來都會顯得巨大。

反對黨促財政預算案披露國防開支詳情

財政部長查默斯表示，潛艇的巨額開支將會在國家安全和經濟上帶來「重大回報」。

據報南澳今年就會開展潛艇的設計建造工作，而造船廠會比之前法國潛艇計劃大兩倍。當局預計
其創造的就業崗位也會多一倍


而反對黨領袖達頓表示，政府需要在任何開支上保持透明度，不能以潛艇作為「糖衣」。

他說當局此前並無提及在國防開支上需要額外一大筆資金，要求在5月的財政預算案中提供詳情。

英國首相辛偉誠受邀6月訪美

專程前往聖地亞哥宣佈澳英美協議的英國首相辛偉誠，已接受美國總統拜登邀請，在今年6月訪問華盛頓。

辛偉誠表示，今次潛艇協議將為英國帶來大量就業，也促進國家及全球安全。他透露，和拜登會面時討論了氣候變化、中國問題、俄烏局勢等。

他又提到
英國草擬實施了遣返蛇船的措施
，指不存在簡單容易、一夕實現的解決方法，英國人的慷慨和同情心應放在最需要的人身上。

伊朗沙特在中方斡旋下重新建交

在中方斡旋下，伊朗和沙特阿拉伯宣佈復交。

兩國因宗教問題在2016年斷交。雙方政府代表在北京進行4日會談後，上星期達成重新建交協議，將重開大使館。

伊朗外交部發言人卡納尼表示，中國為兩國恢復外交關係發揮重要作用，促進中東地區和平、穩定和安全，維護共同利益，伊朗對中方表示讚賞。

中烏領袖據報進行戰爭以來首次會晤

中國國家主席習近平，據報會和烏克蘭總統澤連斯基進行會談。

預計
習近平會在下星期前往莫斯科
，和俄羅斯總統普京會面之後，再透過視像和澤連斯基對話。如果屬實，將會是戰爭以來中烏領袖首次會談。

白宮對此表示歡迎，並呼籲習近平直接聽取烏克蘭的聲音，而不是偏聽俄方的說法。

昆州西北部洪災 房屋被淹 公路切斷

昆州西北部持續洪災，預計災民長時間無法返回家園。

破紀錄的降雨侵襲Burketown地區
，造成三份之一的房屋被洪水淹沒。連接北領地的唯一公路Barkly Highway至少需要一個星期時間修復。

當局又警告一些地區開始災後清理的民眾保持警惕，因接到鱷魚在洪水出沒的目擊報告。

Nike將停用袋鼠皮生產運動鞋

體育用品巨頭Nike宣佈停止使用袋鼠皮來生產運動鞋。

動物保護團體一直呼籲關注袋鼠的福利。在2022年，澳洲的袋鼠數目估計超過3000萬隻。

繼德國品牌Puma上星期宣佈用植物合成材料取代袋鼠皮後，美國的Nike亦證實會在今年內轉用合成材料。

體育消息

澳式足球聯賽（AFL）賽會，就腦震蕩受傷問題遭到多位球員集體起訴。

案件今日在墨爾本一個法院過堂。有球員代表指，賽會方面對受傷情況的處理不當，令其遭到永久性的損害。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

坎培拉新建房屋，仍有80%安裝煤氣。而首都領地計劃2045年終在煤氣供應。

【應對氣候變化】首都領地就禁新住宅裝煤氣諮詢

work-ge19ae2d1e_1920.jpg

【專家話你知】本財年「在家工作」開支扣減方法二選一

Australia's leader Anthony Albanese (L) and US President Joe Biden

AUKUS 潛艇協議內容揭盅 澳洲將最多耗資 3,680 億

US Stock Market leading the way up

滙控1英鎊收購已倒閉矽谷銀行英國分支 美國政府為存戶「包底」