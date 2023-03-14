SBS 新聞簡報（3月14日）

澳洲將投資3680億元獲得8艘核動力潛艇
總理艾巴尼斯在澳洲東岸時間今日上午，。
新型的潛艇主要由英國設計，將由澳英一同運作，並安裝美國的戰鬥系統。這批潛艇預計在2040開始逐漸服役，在此之前，澳洲會購買美國的維珍尼亞級潛艇。
國防部長馬利士表示，8艘潛艇的總投資介乎2680億至3680億元，其中90億元來自之前取消的合同和已預留的國防開支。對於這個巨額數字，他說任何部門將30年開支加起來都會顯得巨大。
反對黨促財政預算案披露國防開支詳情
財政部長查默斯表示，潛艇的巨額開支將會在國家安全和經濟上帶來「重大回報」。
據報南澳今年就會開展潛艇的設計建造工作，而造船廠會比之前法國潛艇計劃大兩倍。當局預計。
而反對黨領袖達頓表示，政府需要在任何開支上保持透明度，不能以潛艇作為「糖衣」。
他說當局此前並無提及在國防開支上需要額外一大筆資金，要求在5月的財政預算案中提供詳情。
英國首相辛偉誠受邀6月訪美
專程前往聖地亞哥宣佈澳英美協議的英國首相辛偉誠，已接受美國總統拜登邀請，在今年6月訪問華盛頓。
辛偉誠表示，今次潛艇協議將為英國帶來大量就業，也促進國家及全球安全。他透露，和拜登會面時討論了氣候變化、中國問題、俄烏局勢等。
他又提到，指不存在簡單容易、一夕實現的解決方法，英國人的慷慨和同情心應放在最需要的人身上。
伊朗沙特在中方斡旋下重新建交
在中方斡旋下，伊朗和沙特阿拉伯宣佈復交。
兩國因宗教問題在2016年斷交。雙方政府代表在北京進行4日會談後，上星期達成重新建交協議，將重開大使館。
伊朗外交部發言人卡納尼表示，中國為兩國恢復外交關係發揮重要作用，促進中東地區和平、穩定和安全，維護共同利益，伊朗對中方表示讚賞。
中烏領袖據報進行戰爭以來首次會晤
中國國家主席習近平，據報會和烏克蘭總統澤連斯基進行會談。
預計，和俄羅斯總統普京會面之後，再透過視像和澤連斯基對話。如果屬實，將會是戰爭以來中烏領袖首次會談。
白宮對此表示歡迎，並呼籲習近平直接聽取烏克蘭的聲音，而不是偏聽俄方的說法。
昆州西北部洪災 房屋被淹 公路切斷
昆州西北部持續洪災，預計災民長時間無法返回家園。
，造成三份之一的房屋被洪水淹沒。連接北領地的唯一公路Barkly Highway至少需要一個星期時間修復。
當局又警告一些地區開始災後清理的民眾保持警惕，因接到鱷魚在洪水出沒的目擊報告。
Nike將停用袋鼠皮生產運動鞋
體育用品巨頭Nike宣佈停止使用袋鼠皮來生產運動鞋。
動物保護團體一直呼籲關注袋鼠的福利。在2022年，澳洲的袋鼠數目估計超過3000萬隻。
繼德國品牌Puma上星期宣佈用植物合成材料取代袋鼠皮後，美國的Nike亦證實會在今年內轉用合成材料。
體育消息
澳式足球聯賽（AFL）賽會，就腦震蕩受傷問題遭到多位球員集體起訴。
案件今日在墨爾本一個法院過堂。有球員代表指，賽會方面對受傷情況的處理不當，令其遭到永久性的損害。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播及節目重溫。