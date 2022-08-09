SBS 新聞簡報（11月15日）

反對黨批評政府忽視通脹蠶食工資事實

反對黨財政事務發言人泰勒(Angus Taylor)表示，有關工資增長的新數據忽略了由於通脹而導致購買力下降的現實。





澳洲統計局公布其工資價格指數，顯示工人薪水錄得了該指數26年來增長最強勁的一季。





該指數在六月季度上升0.8％，年度增長率為3.6％。





但工資的年度增長仍然低於通脹水平，目前通脹維持在5.4％的年增長率。





泰勒表示，艾巴尼斯政府試圖將這些數據視為經濟的勝利，卻忽視實際工資下降的現實。



無限期羈留政策屬違法 政府準備本周通過緊急立法應對

這項高等法院的裁決推翻了20年前的決定，該決定是關於一名緬甸羅興亞男子，他因為犯有兒童性虐待罪行而面臨終身監禁，因為沒有國家願意接收他。





工黨計劃推動緊急立法，早前反對黨要求兩院議會繼續開會，直到通過相關法案。





署理總理馬利士（Richard Marles）第9頻道的節目表示，政府一直在謹慎考慮立法回應。他透露，被獲釋的人現在都持有過橋簽證，並對施加了嚴格條件，他不希望大家覺得他們能夠自由活動，政府知道他們的具體位置，政府正在研究可用的其他選擇，包括立法。



以色列軍隊開始攻擊加沙希法醫院

以色列軍隊已經開始襲擊加沙的希法醫院( Al-Shifa hospital )的部份地方，那裡有數千名流離失所的巴勒斯坦人在避難。





以色列國防軍在社交媒體上的聲明中表示，他們正在對哈馬斯的武裝份子進行「精確而有針對性」的行動，以軍聲稱哈馬斯在醫院內部和地底進行活動。





加沙衛生部官員否認有關說法，表示希法醫院中沒有什麼可隱瞞。





巴勒斯坦當局的衛生部長凱拉(Mai al-Kaila)，表示這次襲擊危及了成千上萬在希法醫院避難的人的安全，並表示她認為以色列應對襲擊中喪生的人員負責。





世界衛生組織表示，大約有700名患者，超過400名醫務人員和約3,000名流離失所的人在醫院工作或避難，其中包括約30名新生兒在醫院的主發電機故障後，需要放進氧氣箱。



警方瓦解其中一個澳洲最大犯罪組織

據警方表示，其中一個澳洲最大的犯罪組織，在一次針對跨國組織犯罪網絡的重大行動中，已經被瓦解，共有28人被逮捕。





這項長達一年的調查涉及州警察、新州犯罪調查委員會和澳洲邊境部隊，目標是一個在澳洲境內運作，但來自黎巴嫩的一個黑幫組織。





這個組織被指與15億元的加密貨幣交易有關，同時還涉及槍械、毒品、煙草和洗黑錢等多項罪名。





行動於星期日進行，當時一名40歲男子在雪梨機場被捕，他正試圖離開澳洲。





警方聲稱他是該組織的其中一名主腦，並以九項罪名起訴他，包括指揮犯罪集團活動、提供禁藥和處理犯罪所得。



澳洲首位網絡安全負責人被罷免

澳洲首位網絡安全負責人已經被罷免，以處理與他在國防部期間有關的所謂「工作場所問題」。





國防部發表聲明表示，空軍中將戈爾迪(Darren Goldie)將不再擔任國家網絡安全協調員，目前正在休假。





國防部並未提供進一步的細節。





內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）的辦公室發表聲明，表示內政部網路和基建副秘書長漢斯福德(Hamish Hansford )將暫時擔任國家網絡安全協調員。



軟件公司巨頭向企業提供AI指南

軟件公司巨頭Atlassian透露，該公司計劃向希望使用人工智慧（AI）技術的企業提供指南，以遏制風險行為、危險的偏見和失敗。





Atlassian首席法務長費雪( Erika Fisher)表示，該公司將在周三（11月15日）與雪梨科技大學的研究人員合作測試後，會向合作公司發布一個AI範本。





現時正值AI技術的增長史無前例，而科技公司UKG的一項調查顯示，近四分之一的澳洲人完全信任AI工具。





費雪表示，生成式AI的到來對人們產生了像蘋果iPhone一樣的影響，對如何安全使用技術的疑問，已超越對隱私問題的擔憂。



更多內容 人工智能殺到埋身 工種需求勢起變化

烏克蘭為第二個受俄羅斯攻擊的冬季做準備

烏克蘭正為迎接第二個俄羅斯對能源設施發動攻擊的冬季做好準備，防空部隊正利用一切可用資源增強其軍力。





在上個冬季，幾乎一半的烏克蘭能源系統受到俄羅斯攻擊損害，莫斯科使用巡航導彈和伊朗製造的無人機摧毀了發電廠和變壓器。





雖然烏克蘭呼籲西方盟友提供更新和更先進的武器，以防止他們的國家再次失去電力，防空部隊仍利用所有可用的資源，包括遠至蘇聯時代的槍械和系統。





烏克蘭陸軍聯合部隊指揮官納耶夫(Serhii Naiev)表示，他的軍隊在培訓演習中被迫使用一些陳舊的武器，如1936年生產的世界上第一把全自動機槍。



更多內容 讚賞修復電網 但烏國指是能源戰線勝利言之過早

中美同意加強合作應對氣候危機

國家主席習近平即將同美國總統拜登會晤之際，中美兩國發表加強合作應對氣候危機的“陽光之鄉”聲明，決定啟動「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，開展對話與合作。內容有25項，涉及能源轉型、循環經濟和資源利用效率、地方合作、溫室氣體和大氣污染物減排協同等。





聲明提到，中美支持二十國集團領導人宣言所述，努力爭取到2030年全球可再生能源裝機增至三倍。雙方並計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話, 制訂具有法律約束力的塑料污染國際文書。



更多內容 習近平下周出席美國 APEC 峰會 與拜登會晤商討經貿及世界大事

北韓稱成功研發新型中程導彈固體燃料發動機

朝中社報道，北韓近日成功研發新型中程彈道導彈（IRBM）的固體燃料發動機。報道稱，北韓分別於本月11日和14日進行第一級和第二級發動機的地上點火試驗，兩次試驗均取得令人滿意的結果。南韓傳媒分析，北韓可能針對美日韓軍事合作，提升武器系統，預計今次試驗成功後，北韓不久後將發射新型固體燃料中程彈道導彈。



體育消息

阿德雷德聯隊球員伊蘭昆達(Nestory Irankunda)表示，他對有機會在主要歐洲聯賽中比賽感到興奮，他的球隊確認這位17歲球員以創紀錄的轉會費570萬元轉會到德國的 拜仁慕尼黑。





他被允許留在南澳俱樂部，直到2023/24賽季結束，並將於2024年7月加入這支六次歐洲冠軍的球隊。



