SBS 新聞簡報（8月17日）

失業率升至3.7% 統計局指因學校假期

澳洲的失業率在7月升0.2%，達到3.7%，高於市場預期。





澳洲統計局今日公佈，全國的就業人數減少了1.5萬人，失業人數則增加了3.6萬人。勞動力參與率也下降0.1%至66.7%。





不過，統計局的勞工統計負責人賈維斯表示，失業率仍然偏低，7月的就業人數仍比去年同期多38.7萬人。他說上月是學校假期，通常會有人選擇辭工或放假。





與此同時，5月份全職工人的平均周薪為1838元，比去年同期增長3.9%，即68元，是自2013年5月以來最大的年度增长，但低於同期月度通脹率的5.5%。



聯邦政府置業計劃明年起資助買樓

聯邦政府的「助置業」計劃（Help to Buy）將於2024年開始實施。





總理艾巴尼斯今日在布里斯本舉行的工黨全國大會上宣佈，政府會為合資格人士，購買新屋時資助四成及對二手單位資助三成。預計此舉可令全國4萬個家庭受惠。





各州和領地要在各自的議會通過該計劃，才可以參加。而各領袖在昨日的國家內閣會議上已同意推動立法。





艾巴尼斯也在大會上批評綠黨，阻礙未來房屋基金草案在國會通過。他說綠黨無意解決問題，只想炒作議題出風頭。





另外，有建築業工會人士在大會外示威，要求對大企業征收「超級利潤稅」，來資助社會房屋。



相關內容 澳洲各政府攜手應對住房危機 五年建 120 萬住宅每年最多加租一次

世界盃比賽釀兩地球迷混亂

維州警方正在評估，是否適合繼續在聯邦廣場直播女足世界盃比賽。





警方仍在透過閉路電視錄像調查事件，已有4名男子因持有訊號彈分別被罰款960元，1名男童因投擲訊號彈而被警誡。





州長安德魯斯表示，訊號彈非常危險，是違禁品。他不希望見到有人在精彩比賽期間做出壞行為。





兩種新冠毒株肆虐 專家促戴口罩

新冠病毒的兩種變種毒株BA.6和EG.5.1在全球肆虐，科學家建議民眾重新佩戴口罩。





前一種毒株過去幾周在歐洲迅速傳播，醫學界指它和之前的Omicron不同，可能會帶來新一波疫情。





能源公司加電費後利潤增八成

能源公司Origin Energy錄得利潤大幅增長83%。





該公司發表財報，2022-23財年的營收達到31.2億元，比上一年的21.1億元大幅增長。





而該公司剛在今年1月 大幅上調電費 ，部份地區的升幅超過兩成。



夏威夷山火死亡人數增至110人

當局預計救災行動會持續四個月，聯邦政府已向受災家庭發放230萬美元的援助。全球都有募捐和藥物供應行動，支援受災城鎮拉海納。





總統拜登與夫人吉爾確定會在下星期一前往當地視察。



中國批加拿大反華禁旅行團出遊

中方表示，由於加拿大當局的反華言論，已將其排除在旅行團批准名單外。





中國政府上星期公佈 第三批重新開放團隊遊的國家名單 ，澳洲、美國、日本和南韓在列，但依然沒有加拿大。





中國駐加拿大大使館發表聲明指，這是因為加方一再炒作所謂的中國干預，歧視性的反亞裔行徑和言論顯著增加，中方有需要保護中國遊客的安全與合法權益。



體育消息

歐洲超級盃，上屆歐聯冠軍曼城和歐霸冠軍西維爾踢成1比1平手，曼城以互射十二碼贏5比4，歷史首次奪標。



