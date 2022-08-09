SBS 新聞簡報（8月17日）

失業率升至3.7% 統計局指因學校假期
澳洲的失業率在7月升0.2%，達到3.7%，高於市場預期。
澳洲統計局今日公佈，全國的就業人數減少了1.5萬人，失業人數則增加了3.6萬人。勞動力參與率也下降0.1%至66.7%。
不過，統計局的勞工統計負責人賈維斯表示，失業率仍然偏低，7月的就業人數仍比去年同期多38.7萬人。他說上月是學校假期，通常會有人選擇辭工或放假。
與此同時，5月份全職工人的平均周薪為1838元，比去年同期增長3.9%，即68元，是自2013年5月以來最大的年度增长，但低於同期月度通脹率的5.5%。
聯邦政府置業計劃明年起資助買樓
聯邦政府的「助置業」計劃（Help to Buy）將於2024年開始實施。
總理艾巴尼斯今日在布里斯本舉行的工黨全國大會上宣佈，政府會為合資格人士，購買新屋時資助四成及對二手單位資助三成。預計此舉可令全國4萬個家庭受惠。
各州和領地要在各自的議會通過該計劃，才可以參加。而各領袖在昨日的國家內閣會議上已同意推動立法。
艾巴尼斯也在大會上批評綠黨，阻礙未來房屋基金草案在國會通過。他說綠黨無意解決問題，只想炒作議題出風頭。
另外，有建築業工會人士在大會外示威，要求對大企業征收「超級利潤稅」，來資助社會房屋。
世界盃比賽釀兩地球迷混亂
維州警方正在評估，是否適合繼續在聯邦廣場直播女足世界盃比賽。
期間，有球迷燃點訊號彈，引發混亂。
警方仍在透過閉路電視錄像調查事件，已有4名男子因持有訊號彈分別被罰款960元，1名男童因投擲訊號彈而被警誡。
州長安德魯斯表示，訊號彈非常危險，是違禁品。他不希望見到有人在精彩比賽期間做出壞行為。
在雪梨，也，導致大批球迷離開雪梨奧運公園時滯留。
兩種新冠毒株肆虐 專家促戴口罩
新冠病毒的兩種變種毒株BA.6和EG.5.1在全球肆虐，科學家建議民眾重新佩戴口罩。
前一種毒株過去幾周在歐洲迅速傳播，醫學界指它和之前的Omicron不同，可能會帶來新一波疫情。
而後者也在英國和美國傳播，是，澳洲已發現相關個案。
能源公司加電費後利潤增八成
能源公司Origin Energy錄得利潤大幅增長83%。
該公司發表財報，2022-23財年的營收達到31.2億元，比上一年的21.1億元大幅增長。
而該公司剛在今年1月，部份地區的升幅超過兩成。
夏威夷山火死亡人數增至110人
，死亡人數增至110人。
當局預計救災行動會持續四個月，聯邦政府已向受災家庭發放230萬美元的援助。全球都有募捐和藥物供應行動，支援受災城鎮拉海納。
總統拜登與夫人吉爾確定會在下星期一前往當地視察。
中國批加拿大反華禁旅行團出遊
中方表示，由於加拿大當局的反華言論，已將其排除在旅行團批准名單外。
中國政府上星期公佈，澳洲、美國、日本和南韓在列，但依然沒有加拿大。
中國駐加拿大大使館發表聲明指，這是因為加方一再炒作所謂的中國干預，歧視性的反亞裔行徑和言論顯著增加，中方有需要保護中國遊客的安全與合法權益。
體育消息
歐洲超級盃，上屆歐聯冠軍曼城和歐霸冠軍西維爾踢成1比1平手，曼城以互射十二碼贏5比4，歷史首次奪標。
亞冠盃方面，香港代表理文在外圍賽5比1擊敗印尼的峇里聯，將會和衛冕冠軍、日本的浦和紅鑽爭奪正賽資格。
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