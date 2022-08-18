SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（8月18日）Play06:24SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.88MB)Published 18 August 2022 at 5:37pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 18 August 2022 at 5:37pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE七月失業率再創新低 多元背景移民和難民仍覺「搵工艱難」澳人理想伴侶職業排行榜 護士醫生成男女最鐘情對象牛肉進口禁令謠言震撼業界？中國官媒：澳洲內疚所以驚慌瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】無Medicare卡也可獲得新冠抗病毒口服藥物（8月18日）你認為莫理遜是否要為秘密兼任部長事件而辭職呢？SBS 中文新聞 （8月18日）【台灣反軍演】空軍機師：有能力及計劃對付中國戰機