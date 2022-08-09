SBS 新聞簡報（6月19日）

【原住民之聲】國會通過公投草案

草案通過後需要在六個月內舉行公投，目前具體日子尚未訂立，但預計會在今年10月。





總理艾巴尼斯表示，公投是一生人只有一次的令國家進步的機會。他說法律是由國會通過，但歷史是由人民創造。





房屋未來基金草案被推遲至10月

工黨政府提出的房屋未來基金草案被推遲到10月處理。





由於國會今個會期到星期五就結束，最終綠黨動議延遲草案辯論，獲兩黨聯盟支持通過。





涉性侵議員退出自由黨 黨魁籲辭職

參議員范恩退出自由黨，黨魁達頓呼籲他辭去議員職務。





此外，范恩原本被提名，在一個委員會的正副主席缺席時代理主席。該提名已被參議院議長賴絲取消。



議員提案禁垃圾食品廣告打擊肥胖

有議員提案禁止電視和廣播播放垃圾食品廣告。





獨立眾議員斯坎普斯（Sophie Scamps）引述數據指，目前每名兒童每年在電視上看到800個廣告，而全國有四份一兒童是過重或肥胖。





她建議立法規定，在上午6點至晚上9點半期間禁止播放不健康飲食的廣告。



布林肯訪華先後會見王毅和秦剛

布林肯到訪北京兩日，昨日和外交部長秦剛進行了“坦率、深入和有建設性”的閉門會談。





他今日又和王毅進行會面。中方指，王毅表示，美國需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇，而中美關係低谷的根源在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策。



新西蘭總理周末訪華 疫情以來首次

與此同時，新西蘭總理希健斯證實，他將於25日星期日啟程訪華，將會見中國國家主席習近平。





他透露，會和對方討論氣候變化、人權、地區安全和俄烏戰爭等議題。





今次將是新西蘭總理自新冠疫情爆發以來的首次訪華。



報告：實現零排目標 家庭要棄用煤氣

報告指，澳洲要在2050年達致零碳排放，家庭要逐步棄用煤氣。





智庫機構格拉頓研究所的報告顯示，目前有500萬個家庭或企業使用天然氣，佔了全國碳排放的22%。





報告建議州和領地政府禁止銷售新的煤氣爐和開設新的管道，又指電磁爐更廉價和更健康。



昆州警員槍傷涉家暴男子危殆

昆州一名男子被警員槍傷，送院後情況危殆。





事發今日中午12點半，在Moreton Bay位於Bray Park一個住宅，警員上門調查一宗家庭暴力案件，期間向一名男子開了3槍。





當局正在調查事件。



體育消息

歐洲國家聯賽決賽，西班牙和克羅地亞在法定時間120分鐘互交白卷，互射12碼西班牙以5比4勝出。



