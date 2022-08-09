SBS 新聞簡報（6月19日）

【原住民之聲】國會通過公投草案
，確定了投票的形式和擬議的憲法修改條文。
草案通過後需要在六個月內舉行公投，目前具體日子尚未訂立，但預計會在今年10月。
總理艾巴尼斯表示，公投是一生人只有一次的令國家進步的機會。他說法律是由國會通過，但歷史是由人民創造。
兩黨聯盟已表明反對原住民之聲入憲，，讓公眾表達意見。
房屋未來基金草案被推遲至10月
工黨政府提出的房屋未來基金草案被推遲到10月處理。
草案將會在未來5年內撥款100億元，建立3萬個社會及可負擔房屋。但綠黨要求增加對租客的保障，包括凍結租金和限制加租幅度。，令草案無法在國會通過。
由於國會今個會期到星期五就結束，最終綠黨動議延遲草案辯論，獲兩黨聯盟支持通過。
綠黨領袖班特表示，今次將皮球踢回到政府內閣，，就要對租金採取行動。
涉性侵議員退出自由黨 黨魁籲辭職
參議員范恩退出自由黨，黨魁達頓呼籲他辭去議員職務。
，但他堅決否認。不過，他因此被自由黨逐出黨團會議，而他隨後宣佈退黨。
此外，范恩原本被提名，在一個委員會的正副主席缺席時代理主席。該提名已被參議院議長賴絲取消。
議員提案禁垃圾食品廣告打擊肥胖
有議員提案禁止電視和廣播播放垃圾食品廣告。
獨立眾議員斯坎普斯（Sophie Scamps）引述數據指，目前每名兒童每年在電視上看到800個廣告，而全國有四份一兒童是過重或肥胖。
她建議立法規定，在上午6點至晚上9點半期間禁止播放不健康飲食的廣告。
布林肯訪華先後會見王毅和秦剛
，今日會見中共中央外辦主任王毅。
布林肯到訪北京兩日，昨日和外交部長秦剛進行了“坦率、深入和有建設性”的閉門會談。
他今日又和王毅進行會面。中方指，王毅表示，美國需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇，而中美關係低谷的根源在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策。
新西蘭總理周末訪華 疫情以來首次
與此同時，新西蘭總理希健斯證實，他將於25日星期日啟程訪華，將會見中國國家主席習近平。
他透露，會和對方討論氣候變化、人權、地區安全和俄烏戰爭等議題。
今次將是新西蘭總理自新冠疫情爆發以來的首次訪華。
報告：實現零排目標 家庭要棄用煤氣
報告指，澳洲要在2050年達致零碳排放，家庭要逐步棄用煤氣。
智庫機構格拉頓研究所的報告顯示，目前有500萬個家庭或企業使用天然氣，佔了全國碳排放的22%。
報告建議州和領地政府禁止銷售新的煤氣爐和開設新的管道，又指電磁爐更廉價和更健康。
昆州警員槍傷涉家暴男子危殆
昆州一名男子被警員槍傷，送院後情況危殆。
事發今日中午12點半，在Moreton Bay位於Bray Park一個住宅，警員上門調查一宗家庭暴力案件，期間向一名男子開了3槍。
當局正在調查事件。
體育消息
歐洲國家聯賽決賽，西班牙和克羅地亞在法定時間120分鐘互交白卷，互射12碼西班牙以5比4勝出。
而意大利3比2擊敗荷蘭，取得季軍。
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