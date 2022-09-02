SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月2日）Play06:01SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.41MB)Published 2 September 2022 at 6:09pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 2 September 2022 at 6:09pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE【重磅消息】移民澳洲更快更容易？政府敲定大大提高移民上限名校生網上群組發冒犯言論被警方調查 專家：教育系統堪憂【聯合國新疆人權報告】澳洲維吾爾族社區為何不敢發聲？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】調查顯示新冠大流行對澳洲兒童產生負面影響（9月2日）【萬眾期待】2022卡塔爾世界盃SBS 中文新聞 （9月2日）【就業技能峰會】移民政策是否可以解決本地工人短缺問題？