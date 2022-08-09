SBS 新聞簡報（7月21日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

俄軍恐襲烏克蘭敖德薩 波及中國領事館

俄羅斯襲擊烏克蘭南部城市敖德薩，波及當地的中國總領事館。

烏方指，俄軍星期四對敖德薩發動無人機和導彈襲擊，攻擊位於黑海的港口設施及附近大樓，包括中國駐敖德薩總領事館。據報日前俄軍對敖德薩的空襲毀壞6萬噸農產品，而這批產品原本是運往中國。

而中國外交部回應時證實領館附近發生爆炸，衝擊波震落了部分牆面和窗戶玻璃，但領館人員早已撤離，沒造成傷亡。

中方表示密切關注有關動向，繼續同有關方面保持溝通，採取一切必要措施維護中國在烏克蘭的機構及人員安全。

美國對俄實施最大規模出口制裁

因應俄軍襲擊烏克蘭黑海港口，令超過100個國家的糧食進口受到影響，美國宣佈對俄施加新的制裁。

制裁對象包括大約120個來自俄羅斯、阿聯酋和吉爾吉斯的個人或企業，以限制莫斯科獲得商品、資金和經濟利益。

白宮的國家安全委員會發言人柯比表示，今次是美國針對一個主要經濟體的最大規模的一次出口管制行動。

【奧克蘭槍擊案】槍手疑因解僱生恨

新西蘭警方正在調查
奧克蘭槍擊案
的行兇動機。

事發昨日清晨，24歲的槍手Matu Reid闖入市中心一個建築地盤開槍。事件造成包括槍手在內的3人死亡，另有10人受傷。

警方指槍手有家庭暴力案底，案發前正接受在家拘留令，但獲准在案發地盤工作。有傳媒報道他在案發前一天被地盤解僱。警方仍在調查其動機以及另外兩名死者的身份。

另外，中方證實事件其中一名傷者是中國公民，當地領事館已派員探視。

中國解放軍派船觀察澳洲軍事演習

中國已派出軍艦監視
澳洲的軍事演習


「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演每兩年舉行一次，今日起在雪梨啟動，為期14天，包括海陸空活動。今年有來自13個國家的超過3萬人參與。

中國解放軍往年也會派出船隻在澳洲外海觀察演習。演習指揮官Damien Hill准將表示，只要中方船隻不進入澳洲領海的專屬經濟區，可以自由出入。

反對黨稱政府福利框架報告數據過時

反對黨質疑政府對國家福利框架的報告使用有偏差的數據，導致誤導性的結果。

財政部長查默斯今日公佈名為「衡量重要事項」（Measuring What Matters）的報告，指澳洲更具包容性和多元化，但面臨網絡安全和樓價上漲的問題。

反對黨署理領袖利蘇珊表示，澳洲人不需要財長告訴他們生活艱難，而且報告使用的是標準利率攀升前的數據，並沒反映出按揭償還困難的問題。

財長：失業率維持低位令人放心

查默斯形容最新的就業數據令人「驚喜」。

統計局昨日公佈
6月的失業率維持在3.5%
的低位，引起外界對低失業率令央行繼續加息的擔憂。

不過，查默斯表示，新的數據令人放心，指儲備銀行在作出決定前會衡量所有因素，不單是失業率。

專家指移民感染愛滋病風險較高

第12屆愛滋病科學大會將於本月23至26日在布里斯本舉辦。

新南威爾士大學Kirby Institute的研究數據顯示，澳洲去年的新增個案555宗，比10年前減少了五成。其中，澳洲出生的個案減少了55%，移民減少33%。

按比例計算，同性戀男性個案仍然佔最多，但異性戀、原住民和移民的病人佔比有所增加。

專家指，移民可能沒國民保健卡，也不了解政府資助的愛滋病藥物，因此有較高的染病風險。

體育消息

黃金海岸市長泰特提出
接替維州主辦2026年英聯邦運動會
，但聯邦政府以專注2032年布里斯本奧運會為由，拒絕撥款支持。昆州政府也表示，現在才提出舉辦是太過匆忙。

另外，澳新兩國東道主在昨晚的
女足世界盃揭幕戰都取得開門紅
，其他分組賽事今晚開始打響。中國隊將於明晚在珀斯對陣丹麥。
相關內容

【世界盃前瞻】澳洲女足志在主場爭冠 中日韓冀創佳績

【女足世界盃開鑼！】一文看清：如何收看賽事直播

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

DANIEL ANDREWS COMM GAMES PRESSER

【時事百寶箱】負債與賠償：棄辦英聯邦運動會的「前因」與「後果」

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （7月21日）

Australia Strategic Review

美國國務卿布林肯下周訪澳 澳美多國於昆州舉行軍事演習

SG CAT Ownership 1.jpg

【貓奴注意】原來放養家貓會令野生動物絕種？一文看清在澳養貓指南