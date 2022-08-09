SBS 新聞簡報（7月21日）

俄軍恐襲烏克蘭敖德薩 波及中國領事館

俄羅斯襲擊烏克蘭南部城市敖德薩，波及當地的中國總領事館。





烏方指，俄軍星期四對敖德薩發動無人機和導彈襲擊，攻擊位於黑海的港口設施及附近大樓，包括中國駐敖德薩總領事館。據報日前俄軍對敖德薩的空襲毀壞6萬噸農產品，而這批產品原本是運往中國。





而中國外交部回應時證實領館附近發生爆炸，衝擊波震落了部分牆面和窗戶玻璃，但領館人員早已撤離，沒造成傷亡。





中方表示密切關注有關動向，繼續同有關方面保持溝通，採取一切必要措施維護中國在烏克蘭的機構及人員安全。



美國對俄實施最大規模出口制裁

因應俄軍襲擊烏克蘭黑海港口，令超過100個國家的糧食進口受到影響，美國宣佈對俄施加新的制裁。





制裁對象包括大約120個來自俄羅斯、阿聯酋和吉爾吉斯的個人或企業，以限制莫斯科獲得商品、資金和經濟利益。





白宮的國家安全委員會發言人柯比表示，今次是美國針對一個主要經濟體的最大規模的一次出口管制行動。



【奧克蘭槍擊案】槍手疑因解僱生恨

新西蘭警方正在調查 奧克蘭槍擊案 的行兇動機。





事發昨日清晨，24歲的槍手Matu Reid闖入市中心一個建築地盤開槍。事件造成包括槍手在內的3人死亡，另有10人受傷。





警方指槍手有家庭暴力案底，案發前正接受在家拘留令，但獲准在案發地盤工作。有傳媒報道他在案發前一天被地盤解僱。警方仍在調查其動機以及另外兩名死者的身份。





另外，中方證實事件其中一名傷者是中國公民，當地領事館已派員探視。



中國解放軍派船觀察澳洲軍事演習

中國已派出軍艦監視 澳洲的軍事演習 。





「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演每兩年舉行一次，今日起在雪梨啟動，為期14天，包括海陸空活動。今年有來自13個國家的超過3萬人參與。





中國解放軍往年也會派出船隻在澳洲外海觀察演習。演習指揮官Damien Hill准將表示，只要中方船隻不進入澳洲領海的專屬經濟區，可以自由出入。



反對黨稱政府福利框架報告數據過時

反對黨質疑政府對國家福利框架的報告使用有偏差的數據，導致誤導性的結果。





財政部長查默斯今日公佈名為「衡量重要事項」（Measuring What Matters）的報告，指澳洲更具包容性和多元化，但面臨網絡安全和樓價上漲的問題。





反對黨署理領袖利蘇珊表示，澳洲人不需要財長告訴他們生活艱難，而且報告使用的是標準利率攀升前的數據，並沒反映出按揭償還困難的問題。



財長：失業率維持低位令人放心

查默斯形容最新的就業數據令人「驚喜」。





不過，查默斯表示，新的數據令人放心，指儲備銀行在作出決定前會衡量所有因素，不單是失業率。



專家指移民感染愛滋病風險較高

第12屆愛滋病科學大會將於本月23至26日在布里斯本舉辦。





新南威爾士大學Kirby Institute的研究數據顯示，澳洲去年的新增個案555宗，比10年前減少了五成。其中，澳洲出生的個案減少了55%，移民減少33%。





按比例計算，同性戀男性個案仍然佔最多，但異性戀、原住民和移民的病人佔比有所增加。





專家指，移民可能沒國民保健卡，也不了解政府資助的愛滋病藥物，因此有較高的染病風險。



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