SBS 新聞簡報（3月24日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

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新州議會選舉明舉行 選民關注生活開支

新州議會選舉將於明日舉行，生活開支成為選民關注的重點。

州長佩洛德表示，兩黨聯盟政府是出名有長期的經濟規劃，而反對黨領袖柯民思承諾會「像鐳射槍一樣」聚焦解壓紓困。

一位在西雪梨East Hills選區提前投票的選民向SBS新聞表示，對物價飛漲感到擔憂。他覺得兩黨的紓困政綱都只是還可以，不算很滿意。

SBS中文亦在雪梨西北區Eastwood進行街訪
。香港移民Carrie表示，除了了解候選人的政綱，亦會留意
所屬政黨的長遠政策和過去政績
。作為醫護衛生從業員，她特別關注醫療和經濟議題。

來自成都的Helen較關注社會公平，認為政府應該照顧到社會各個階層。她的丈夫王先生則認為，在新移民就業、適應澳洲生活等方面，政府需要提供更多的幫助。

聯邦選區下周補選 總理今為工黨造勢

總理艾巴尼斯今日為
Aston選區的補選
造勢。

位於墨爾本東區的Aston選區將於4月1日下星期舉行補選。工黨候選人Mary Doyle表示，5500個免費的TAFE學額將可以令該選區得益。

技術與培訓部長奧康納表示，免費學額是政府解決人手短缺的措施之一，同時可以舒緩家庭和學生的開支方面的壓力。

當局與鐵路業界合作改善火車網絡

當局將會和業界合作改善全國的火車服務。

基礎設施和運輸事務的部長和廳長去年開會，同意採取措施促進鐵路的生產力和安全性。聯邦政府、維州政府和澳大拉西亞鐵路協會，今日就此簽署合作備忘錄。

由於鐵路是由各州自營，因此一些升級和新技術，往往由不同的供應商在不同時間提供。

運輸部長金卡芙蓮表示，當局將會在東部沿岸地區實施統一調整訊號技術等新的措施。

中國指責美軍艦再次闖入西沙領海

中國連續第二日，指責美國軍艦闖入西沙領海。

國防部指，美軍米利厄斯號導彈驅逐艦再次非法闖入西沙領海，解放軍南部戰區依法跟蹤監視，並予以警告驅離。

中方批評美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重違反國際法，是搞航行霸權、製造南海軍事化。

不過，美國海軍則表示，該艦在南海是進行例行行動，未被驅逐，而美方會繼續在國際法容許的地方行動。

法國再有罷工示威反對退休改革

法國多個城市再出現罷工示威，
抗議政府強行通過退休制度改革


工會昨日發起第九輪全國大罷工，有過百萬人參與示威。巴黎、圖盧茲、南特和雷恩等地都有示威者與警方衝突。當局指共有至少149名警察受傷，172人被捕，其中77人在巴黎。

工會號召下星期英國國王查理斯訪法再度舉行新一輪罷工示威，向政府施壓。

俄羅斯警告別國拘捕普京等同宣戰

俄羅斯警告，如果有國家拘捕總統普京，將視之為宣戰。

國際刑事法院日前對普京發出通緝令
。德國表明將會執行，普京一旦入境就會被捕。

俄羅斯國家安全會議副主席梅德韋傑夫回應，這個情況永遠不會發生，但假設成真，莫斯科將視之為宣戰並馬上攻擊德國總理辦公室和國會。

澳洲警方破獲網上洗錢犯罪集團

澳洲聯邦警察在多個城市同時行動，破獲一個網絡犯罪集團。

該集團的4名成員昨日分別在布里斯本、阿德雷德和墨爾本被捕。

他們被指在過去3年進行了15次網絡犯罪和1次洗錢活動，包括協助洗白170萬元的海內外贓款。

體育消息

澳洲國家足球隊 Socceroos 今晚和厄瓜多爾進行世界盃後的首次國際賽，年僅17歲零43日的小將Nestory Irankunda有望打破最年輕國腳的紀錄。

另外，港隊昨日和新加坡友賽1比1打和，中國隊和新西蘭互交白卷。

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