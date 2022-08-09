SBS 新聞簡報（8月24日）

日本核電站今起向太平洋排放核污水

日本福島核電站 今日下午開始向太平洋排放經處理的核污水 。





當地時間下午1點，營運核電站的東京電力公司將儲存的核污水稀釋後，透過水下管道排放入海。公司指檢測顯示放射性物質的濃度遠低於安全標準。首批核污水將於17天內排放7800噸。





有民眾在公司大樓外以及核電站附近的海灘示威，反對排海。南韓有示威者試圖衝入日本駐首爾的大使館內，被警方拘捕。





中國外交部在網站發文，要求日方停止錯誤行為。中國海關總署隨後宣佈，即日起對日本全國所有的水產品實施全面進口禁令。



俄羅斯瓦格納集團首領疑死於空難

俄羅斯的瓦格納僱傭兵集團首領普利戈津可能死於空難。





一架由莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機昨日墜毀，機上10人全部遇難，其中一人相信是曾於6月兵變失敗的普利戈津。





美國總統拜登表示對此不感到意外，指很多在俄羅斯發生的事都有總統普京作為幕後推手。





克里姆林宮發言人表示普京已知悉事件，並已採取必要措施。瓦格納集團透過社交平台宣佈普里戈津遇難，指他是死於背叛俄羅斯的人手上。





另外有報道指，出於安全考慮，普里戈津可能只是做了登記，然後改坐另一架飛機。



多國領袖及民眾祝賀烏克蘭獨立日

烏克蘭獨立日，多國領袖和民眾表示祝賀。





澳洲總理艾巴尼斯發聲明表示，會繼續站在烏克蘭人一邊，對抗俄羅斯「非法和不道德」的侵略，並向犧牲自己保衛國家與獨立的人致敬。





澳洲烏克蘭裔組織聯合會聯席主席Stefan Romaniw藉此機會感謝澳洲政府以及國會朝野對烏克蘭的支持。



跨代報告料澳洲面臨人口及氣候問題

報告預計，在世紀中實現零碳排放之前，全球煤礦需求會在2040年增長350%。





財政部長查默斯表示，澳洲需要利用好這個經濟、行業和就業的巨大機會。



當局成立創意局扶持本地藝術發展

聯邦政府今日成立一個新的藝術扶持機構——澳洲創意局（Creative Australia）。





當局在今年1月宣佈撥款2.86億元制定全國性的文化政策，包括以創意局取代有48年歷史的澳洲藝術理事會（Australia Council of the Arts）。





該局的董事會有14名來自演藝界的成員，將專注於推廣原住民和多元化藝術，並改善藝術工作者的職場環境。



新州廉署獲准使用非法錄音作為證據

新州廉政公署獲准在一宗詐騙調查中使用非法錄音作為證據。





廉署正調查 有嚴重缺陷的雪梨物業的房地產發展商 納西夫（Jean Nassif）。一段私人談話錄音顯示，他涉嫌影響一個市議會的規劃。





律政廳長戴利（Michael Daley）已批准廉署使用相關證據，直至2025年底。



澳航錄創紀錄利潤 三年來首次盈利

澳航公佈2022-23年度財報，顯示在新冠疫情三年虧損70億元後，重新實現盈利。





報告指是受惠於其10億元的恢復計劃、航班增加132%以及強勁出行需求。



體育消息

今季最後一項大滿貫賽事，美網的外圍賽中，34歲的澳洲選手米爾蒙（John Millman）在首圈勝出，還需要兩場勝利來晉級正賽。



