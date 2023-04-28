SBS 新聞簡報（4月28日）

財案撥款7億元改善全國殘障保險計劃效率

聯邦政府將會在財政預算案中撥款7.2億元，改善全國殘障保險計劃的效率。





總理艾巴尼斯今日在布里斯本召開國家內閣會議，討論多項議題，包括全國殘障保險計劃。





他在會後表示，目前該項目開支巨大，是不可持續，因此會撥款來改善系統，從而在2026年之前，令每年開支增長限制在8%之內。





他說會和全國殘障保險局合作，採取即時行動來兌現工黨對該項目的承諾。



聯邦政府擬立法禁止信用卡網上賭博

約兩成的網上賭博是用信用卡來支付，但當局計劃在今年內立法予以取締。





社會服務部長利絲和表示，信用卡本身就不可以在賭場等其他博彩項目使用，因此新規定只是統一做法。



美國海岸警衛隊將聯絡郵輪墮海男子親屬

35歲的布里斯本居民Warwick Tollemache乘搭從布里斯本前往夏威夷的郵輪，期間墮海，船員和美國海岸警衛隊展開搜索無果。





海岸警衛隊證實已終止搜救行動，將會和男子的親屬就其生還機會進行談話。



特朗普涉強姦案展開聆訊

美國前總統特朗普被控強姦的案件展開聆訊。





受害人卡羅爾出庭，被辯護律師質問為何事件發生在一間商店的試衣間，但她沒尖叫或者求助。她高聲回答無論自己叫不叫，特朗普都會繼續侵犯行為。





辯護律師指，案件據說發生在九十年代，但受害人2019年才發聲，是因為她想推銷自己出的書，而且不喜歡特朗普的政治立場。



中共中央政治局開會討論中國經濟形勢

中共中央政治局召開會議，分析研究中國經濟形勢和經濟工作。





會議指出，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，發展新能源汽車、配套電網改造、人工智能技術。





會議又強調吸引外商投資，支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則。



印尼船隻沉沒釀11死9失蹤

印尼西部海域一艘載有78人的船隻沉沒，至少11人死亡。





涉事船隻昨日出海之後3小時開始下沉，目前仍在調查出事原因。





現時仍有9人失蹤，當局的搜救行動繼續。



Medibank拒公開網絡攻擊事件調查報告

醫療保險公司Medibank拒絕公佈就去年10月遭受網絡攻擊而進行的外部調查結果。





該公司聘用顧問企業德勤調查被黑客盜取客戶數據的事件。事件當時造成約1000萬名客戶的個人資訊在暗網被公開。





環保示威者爬上墨爾本藝術中心被捕

一名環保示威者爬上墨爾本藝術中心的屋頂。





該名氣候關注組織「反抗滅絕」成員爬上頂端並展開巨型橫額，完成後爬返地面，隨即被捕。





該組織以高調、妨礙性的示威而聞名。



體育消息

澳洲女足國家隊隊長、英超球星卡爾將會擔任英王查理斯三世加冕典禮上的澳洲代表團旗手。



