SBS 新聞簡報（3月29日）

綠黨要求工黨政府加大對住房撥款

當局的澳洲住房未來基金（Housing Australia Future Fund）將會在5年內為弱勢社群撥款100億元興建3萬個單位，但提案需要綠黨和兩位中立議員支持才能在國會通過。





綠黨要求加大投資到150億元，並凍結全國租金兩年，來換取對提案的支持。總理艾巴尼斯批評綠黨是玩政治遊戲多於想出成果。





不過，綠黨的房屋事務發言人錢德勒-馬瑟表示，150億元的數字是政府自己的全國住房金融投資公司提出解決住房問題的金額，當局做得並不足夠。



減排保障機制提案料本周內通過

該機制將對碳排放最多的215間企業進行限制。綠黨在和政府的談判中要求施加這些企業每年減排至少4.9%的上限，換取對提案的支持。





助理氣候變化部長麥卡利斯特（Jenny McAllister）表示，今次立法令澳洲離2050年零碳排放的目標更進一步。





消費者價格指數升幅下跌 通脹料將放緩

澳洲通脹率預計將會放緩。





統計局公布月度消費者價格指數，截至今年2月的過去一年為6.8%，低於1月盧的的7.4%。數字下降意味著通脹將會放緩。





作為家庭在商品及服務消費的開支，消費者價格指數是儲備銀行調整基準利率的重要參考指標之一。央行早前已表示，可能會在4月暫停加息。



男子涉電郵恐嚇綠黨議員被控

一名男子因向國會議員發出恐嚇電郵而被控。





54歲的被告Anthony Pereira涉嫌在2022年10月至今年3月期間，透過電郵恐嚇兩位綠黨議員班特和韓森-楊格。





他被控1項恐嚇聯邦官員、1項使用使用載體服務進行威脅、騷擾或冒犯罪名。兩項罪名的最高刑期分別是9年和5年。



兩黨聯盟議員為弄傷女職員道歉

7名國會議員為弄傷一位女職員而道歉。





眾議院昨日下午就一項議案表決前，議長迪克（Milton Dick）要求職員關閉議事堂出入口。





此時7名兩黨聯盟議員，包括（幾位前排議員）Dan Tehan、Ted O’Brien、Angus Taylor、Zoe McKenzie、Llew O’Brien、Andrew Hastie和Sam Birrell，一起試圖離席，期間將負責關門的女職員推開，令其手臂受傷。





迪克批評涉事議員的行為噁心，表示職員做本職工作而受此對待是不能容忍。



新州當局促民眾留意麻疹症狀

新州衛生部門提醒民眾 留意麻疹症狀 。





當局公佈，一名確診的嬰兒本周一曾到過西雪梨Parramatta和Westmead。





衛生官員又呼籲，近期去過南亞或印尼的旅客，以及在1966年之後出生的人士，檢查自己的麻疹疫苗。



緬甸軍政府解散前民選執政黨

緬甸前民選領袖昂山素姬領導的全國民主聯盟，被當局解散。





軍政府早前要求所有政黨必須重新登記，限期昨日屆滿。官媒指，共有63個政黨完成登記，另外40個政黨因未完成而自動解散。





全國民主聯盟回應，在多名領袖被捕的情況下，黨內會議確定不登記且不參加任何選舉。



國台辦：蔡英文過境美國屬「倚美謀獨」

中方指，民進黨當局製造各種藉口，利用各種機會，在國際上兜售「台獨」主張，並謀求美國反華勢力的支持。





中方形容，蔡英文如果與美國眾議院議長麥卡錫接觸，將是又一宗嚴重違反一個中國原則、損害中國主權和領土完整、破壞台海和平穩定的挑釁行徑。



體育消息

歐國盃外圍賽，蘇格蘭主場2比0擊敗西班牙，兩戰兩勝，同組格魯吉亞主場1比1迫和挪威。



