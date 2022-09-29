SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月29日）Play06:16SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.73MB)Published 29 September 2022 at 6:39pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 29 September 2022 at 6:39pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【澳學者緬甸被拘】法院：與昂山素姬各囚3年許智峯藐視法庭罪成判囚3年半【通脹放緩？】燃油附加稅優惠效果初現 蔬果物價升幅翻倍Optus數據泄露牽連甚廣 當局或禁企業保存客戶私隱瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【真係靠把口...】口述影像員究竟係乜東東？【疫苗快報】新冠患者確診後出現「腦霧」怎麼辦？（9月29日）SBS 中文新聞 （9月29日）【Fact Check】加稅後首日油價有無即時飊升？