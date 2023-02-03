SBS 新聞簡報（2月3日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

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國家內閣會議聚焦醫療改革議題

聯邦及各州地領袖今日召開今年首次國家內閣會議，
醫療成為主要議題


總理艾巴尼斯在坎培拉和各州長及首席廳長會面，討論國民保健（Medicare）特別小組的檢討報告，以及如何支出工黨對其7.5億元的競選承諾。

報告建議，建立一個以病人為中心、令全體澳洲人都更加可負擔和可獲得的醫療照護服務制度。

衛生部長畢勒表示，要改善這個制度，電子醫療水平非常重要。他說病人的需求和80年代很不同，現在有更長期、持續和非單一的疾病。

各州地同意建立全國性槍械登記

國家內閣會議同意，
建立全國性的槍支登記系統


艾巴尼斯在會後向傳媒表示，各州地會一同合作，加強管理槍械。他說
昆州早前的槍擊案
顯示，全國性系統是必要的安全措施。

各州地的警察廳長，需要在年中舉行的國家內閣會議上就槍支情況作報告。

全國性系統最早在1987年墨爾本Hoddle St槍擊案後被提出，之後在1996年塔州Port Arthur槍擊案和2014年雪梨瑞士蓮咖啡廳襲擊後都被提出，但始終未付諸實行。

反洗錢公司籲當局加強打擊跨國犯罪

專家呼籲當局加強立法打擊犯罪集團洗錢。

新州警方本周搗破一個跨國洗錢集團
，拘捕9名華人，檢獲價值數百萬元的物業、電子貨幣和奢侈品。

反洗錢軟件公司First AML表示，當局需要採取措施，吸取打擊洗錢方面的國際經驗，防止犯罪份子利用法律漏洞。

香港下周起取消海外入境者疫苗要求

港府宣佈從2月6日下周一開始，取消由海外入境人士的疫苗接種要求。

行政長官李家超今日宣佈，屆時全面開放邊境，並和中國內地及澳門全面通關，所有口岸不設人數限制，無需預約，亦取消所有病毒檢測要求。

與此同時，
當局昨日啟動「你好，香港！」的宣傳活動
，機管局將在3月至9月期間，送贈50萬張機票給內地和海外旅客，並在年中送出8萬張機票給香港居民。

旅發局也推出旅客專屬優惠，派發可用於食肆、交通工具及商戶的禮品卡。

美國務卿將訪華或會晤習近平

將於5至6日訪華的美國國務卿布林肯，可能會與國家主席習近平會晤。

美方早前表示，布林肯將會是2018年10月以來首位訪華的美國國務卿，預計會與中共中央外事辦主任王毅和外交部長秦剛會晤。

而中方至今尚未證實布林肯到訪，外交部日前表示，美方不能一邊講溝通合作，一邊干涉中國內政，損害中國利益。

美國防部指中國間諜氣球侵入領空

一名官員透露，這個氣球幾天前進入美國領空，美軍隨後一直追蹤觀察，但沒將其擊落，以免碎片可能帶來安全風險。

美方表示已透過不同的官方渠道，緊急聯絡中方官員，表達情況的嚴重性。

【新冠疫情】澳確診續下降 強調快測有效

看回本地，當局表示，快速抗原檢測仍然是有效的防疫工具。

衛生部門今日公佈過去一個星期的新冠疫情數據，全國新增確診18,580宗，比前一周減少16%。

James Cook大學近日研究指，不同品牌的快測套件，準確性差異非常大。而醫藥用品管理局回應，目前澳洲市場上的套件都符合效用標準。

三能源巨頭列污染最嚴重企業

氣候理事會發佈年度Dirty Dozen報告，列出污染最嚴重的12個企業。

報告顯示，能源企業雪佛龍（Chevron）、BHP和蜆殼（Shell）排放最多污染氣體。

當局計劃改革能源保障機制，將強制相關企業為碳排放負責。

體育消息

網球明星基爾喬斯的襲擊罪指控獲法庭駁回。

他被控在2021年，和前女友爭吵後施暴。他曾以心理健康理由要求撤訴，但被法庭拒絕。

不過，首都領地裁判法院今日過堂時，以事件輕微及基爾喬斯無再犯風險而駁回起訴。

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