SBS 新聞簡報（5月4日）

工黨政府有望通過可負擔房屋草案

當局提出的洲住房未來基金（Housing Australia Future Fund）草案，經已獲得獨立參議員藍比的支持，來換取對方要求在未來5年各州地都獲得1200間可負擔房屋。





工黨仍需要綠黨和至少再多一票支持，預計會是獨立參議員波科克。





政府擬放寬性侵兒童倖存者補償申請

聯邦政府將會修改對遭受性侵的兒童的補償項目。





該項目自2018年起實施，已向倖存者作出了超過10億元的補償。目前有超過600個非政府機構參與，覆蓋71,000個教堂、學校、團體等。





經過獨立檢討後，政府將會移除一些限制，包括允許在囚的倖存者提出申請、允許相關機構重新加入項目等。





社會服務部長利絲和表示，相關修改需要經過國會和各州地政府同意。



【財案2023】護老職員將獲加薪15%

聯邦政府已宣佈，會在下星期的財政預算案中撥款113億元，為護老行業的職員加薪15%。加薪的建議來自公平工作署和皇家委員會。





預計將有25萬名從業者受惠，包括註冊護士、廚師等。聯合工人工會相信此舉會產生巨大影響，有助應對人手問題。



中國否認曾脅迫加拿大華裔議員

據報中國曾威脅一名加拿大國會議員，中方予以否認。





中國駐加拿大使館批評傳媒和議員抹黑和政治操弄，指報道反而揭露當局監聽中方使領館，是干涉別國內政和搞間諜活動。





此前已被北京制裁的莊文浩則表示不知情。



印度裔美國高管出任世界銀行新行長

世界銀行董事會選出萬事達卡前行政總裁彭安杰（Ajay Banga）為新任行長，任期5年，將於6月1日履新。





現年63歲的彭安杰在印度出生並開始早期職業生涯，在2007年入籍美國。





二戰結束以來，世銀一直由美國人領導，而國際貨幣基金組織就由歐洲人領導。



新州工黨推舉反對黨議員任上院議長

新州工黨政府推舉一名反對黨議員出任上議院議長。





國家黨議員、前旅遊廳長富蘭克林（Ben Franklin）獲得好友、州長柯民思的支持擔任議長。由於議長一般不投票，此舉也可令工黨增加優勢。





不過國家黨內部就有不同意見，領袖圖爾批評此舉是對兩黨聯盟的背叛。



維州反對黨領袖被指欺凌同僚

在維州，反對黨領袖佩蘇托被指欺凌同僚。





在星期二的黨團會議中，幾位自由黨議員指責佩蘇托牽起欺凌和恐嚇文化，一位女性議員甚至被見到流著淚離開會議室。





但佩蘇托否認指控，又說不知為何該名同僚哭著離開。



體育消息

新州一年一度的原住民長老運動會今日在Nelson Bay揭幕，有28個部落參加。運動會有一個特別的規定，就是比賽中不可奔跑。



