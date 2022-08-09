SBS 新聞簡報（5月4日）

工黨政府有望通過可負擔房屋草案
獲得中立議員支持後，。
當局提出的洲住房未來基金（Housing Australia Future Fund）草案，經已獲得獨立參議員藍比的支持，來換取對方要求在未來5年各州地都獲得1200間可負擔房屋。
工黨仍需要綠黨和至少再多一票支持，預計會是獨立參議員波科克。
不過，早前已領袖班特表示，草案只承諾修建30000間房屋，但沒保證任何撥款。他要求當局確認每年直接投資50億元。
政府擬放寬性侵兒童倖存者補償申請
聯邦政府將會修改對遭受性侵的兒童的補償項目。
該項目自2018年起實施，已向倖存者作出了超過10億元的補償。目前有超過600個非政府機構參與，覆蓋71,000個教堂、學校、團體等。
經過獨立檢討後，政府將會移除一些限制，包括允許在囚的倖存者提出申請、允許相關機構重新加入項目等。
社會服務部長利絲和表示，相關修改需要經過國會和各州地政府同意。
【財案2023】護老職員將獲加薪15%
高齡護理行業工會表示，希望創紀錄的工資增長可以解決。
聯邦政府已宣佈，會在下星期的財政預算案中撥款113億元，為護老行業的職員加薪15%。加薪的建議來自公平工作署和皇家委員會。
預計將有25萬名從業者受惠，包括註冊護士、廚師等。聯合工人工會相信此舉會產生巨大影響，有助應對人手問題。
中國否認曾脅迫加拿大華裔議員
據報中國曾威脅一名加拿大國會議員，中方予以否認。
有傳媒引述加拿大安全情報局的絕密文件指，（Michael Chong），曾被北京當局尋找在華親屬以進行脅迫。
中國駐加拿大使館批評傳媒和議員抹黑和政治操弄，指報道反而揭露當局監聽中方使領館，是干涉別國內政和搞間諜活動。
此前已被北京制裁的莊文浩則表示不知情。
印度裔美國高管出任世界銀行新行長
世界銀行董事會選出萬事達卡前行政總裁彭安杰（Ajay Banga）為新任行長，任期5年，將於6月1日履新。
現年63歲的彭安杰在印度出生並開始早期職業生涯，在2007年入籍美國。
二戰結束以來，世銀一直由美國人領導，而國際貨幣基金組織就由歐洲人領導。
新州工黨推舉反對黨議員任上院議長
新州工黨政府推舉一名反對黨議員出任上議院議長。
國家黨議員、前旅遊廳長富蘭克林（Ben Franklin）獲得好友、州長柯民思的支持擔任議長。由於議長一般不投票，此舉也可令工黨增加優勢。
不過國家黨內部就有不同意見，領袖圖爾批評此舉是對兩黨聯盟的背叛。
維州反對黨領袖被指欺凌同僚
在維州，反對黨領袖佩蘇托被指欺凌同僚。
在星期二的黨團會議中，幾位自由黨議員指責佩蘇托牽起欺凌和恐嚇文化，一位女性議員甚至被見到流著淚離開會議室。
但佩蘇托否認指控，又說不知為何該名同僚哭著離開。
體育消息
新州一年一度的原住民長老運動會今日在Nelson Bay揭幕，有28個部落參加。運動會有一個特別的規定，就是比賽中不可奔跑。
原住民長老運動會從2001年起舉辦，只限50歲以上原住民參加。
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