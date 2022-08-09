SBS 新聞簡報（6月5日）

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【六四34周年】全球及澳洲多地舉辦悼念活動

六四事件34周年，
全球多地舉辦悼念活動
，但在中國大陸和香港就受到打壓。

北美、歐洲、亞洲超過30個地區昨日都有舉辦集會。SBS中文記者在
澳洲各大城市的現場
發現，由於港區國安法實施，不少香港人在海外參與悼念；來自中國大陸的集會人士也有所增加。

與此同時，香港警方昨日出動6000警力在維園和政府總部等加強佈防，並在各區巡邏，共帶走23人，指部份人士涉嫌煽動分裂國家和「危害社會安寧」。

而在北京，天安門廣場的佈防有所加強，但仍開放給遊客出入。

【亞洲安全峰會】澳中外長舉行雙邊會談

澳洲副總理兼國防部長馬利士昨日在香格里拉對話期間，與中國國防部長李尚福舉行雙邊會談。

據報雙方談及中國解放軍在南海空域攔截澳洲軍機的活動，以及澳英美協議的議題。澳方強調核動力潛艇項目符合標準和透明，並要求中方也在其軍事擴張過程中保持透明度。

今次是馬利士一年內和兩任中國防長會面，他形容是「穩定兩國關係的重要的另一步」。

存合理疑點 女子殺兒坐牢廿年後獲特赦

一名被判謀殺罪成而坐牢20年的女子，因案件發現合理疑點而獲特赦。

55歲的新州女子霍碧（Kathleen Folbigg）被控在1989至1999年間，殺害4名年幼的子女，在2003年被判囚40年。

不過，由退休法官Tom Bathurst領導的團隊近年以最新科學鑒證手段發現，死者有基因變異，可能是屬於自然死亡。

新州律政廳長戴利（Michael Daley）已向州督比茲莉（Margaret Beazley）提出特赦霍碧並獲准。

不過，澳洲科學院（Australian Academy of Science）認為，當局應該進行獨立調查、得出科學結論後才作出特赦決定。

經濟學家料央行本月重新加息

外界預計儲備銀行明日會再次加息。

央行將在星期二召開議息會議，經濟學家預測，由於遏止通脹的措施仍未令經濟降溫，特別是家庭開支、勞動力市場和樓市，官息很可能在上月維持不變後重新上漲。

德意志銀行將此前在8月達到4.1厘頂峰的預測，增加至9月達到4.6厘。

當局擬修例確保合同工和僱員同工同酬

聯邦政府考慮修改法例規定同工同酬。

新法例將會禁止僱主向租用的僱員，提供低於公司內同等崗位工資水平的薪酬。雖然詳情尚未披露，但此舉已引發八大商界團體聯合反對，指此舉將無法令合同工獲得更高酬勞。

不過，全國總工會則支持修例，並批評僱主團體想方設法減少工資支出。
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兩大超市涉拖欠外勞超時補水被起訴

公平工作專員署就欠薪問題起訴兩大超市集團Coles和Woolworths。

當局指，兩間企業沒根據澳洲的行業薪酬規定，向2.7萬名在海外工作的工人支付加班工資。

Coles表示已預留2500萬元作出補償，Woolworth也承認欠薪達3.9億元。

社區法律團體就封城罰單投訴新州警方

社區團體就
封城期間的罰單
，正式投訴新州警方和前警務處長富勒。

兩間社區法律中心指，傳媒披露一段警隊內部影片顯示，富勒指示警員在開具違反公共衛生指令的人士開罰單時「無需審慎」。

中心要求執法操守委員會進行調查。

體育消息

瑞典傳奇球星伊巴謙莫域宣布退役。

效力AC米蘭、現年41歲的伊巴，在對陣維羅納的意甲煞科戰後作出掛靴宣言。他曾經在四個國家贏得聯賽冠軍，職業生涯攻入511球。

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