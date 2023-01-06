SBS 新聞簡報（1月6日）

新州女子控恐怖主義罪名獲准保釋

新州一名女子被控恐怖主義罪名，獲准保釋。





聯邦警察表示，31歲的拉德（Mariam Raad）的丈夫在2013年離開澳洲，加入恐怖組織伊斯蘭國，她在明知其活動和職務的情況下，於2014年追隨丈夫。





丈夫死亡及伊斯蘭國陷落後，拉德在去年10月從敘利亞北部的難民營被遣返澳洲。她昨日被捕，以受到創傷後遺症為由獲准保釋。





反對黨批評政府 接收這些恐怖分子家屬回國 ，但財長查默斯表示，拉德對社區並無威脅，當局會繼續監視他們並採取必要措施。



當局料移民數量今年恢復到疫情前水平

政府的人口中心的最新報告預測，從今年開始，移民將完全恢復，達到每年23萬5千人。





不過，澳洲國立大學的人口學家Liz Allen認為報告過於樂觀，她相信不會恢復得如此迅速。



美議員指向澳洲提供核潛艇危及美國安全

美國兩名議員警告，根據澳英美協議向澳洲提供核動力潛艇技術，有危害美國安全的風險。





洩密文件顯示，參議院的軍備服務委員會兩名分別來自兩黨的最高級成員，向總統拜登提出警告。





他們表示，在美國海軍評估之前，反對任何向澳洲出售或轉交維珍尼亞級核動力攻擊潛艇的計劃，並指其高風險為潛艇工業基地帶來壓力。



美眾院議長選舉連續三日陷入僵局

美國眾議院 議長選舉持續陷入僵局 ，經過3天共11輪投票仍未有結果。





雖然共和黨控制眾院，但20位強硬派右翼議員反對該黨領袖麥卡錫，令其無法取得過半數支持。眾議院再次休會，直至當地星期五中午重新討論。





今次是164年來，眾議院被癱瘓時間最長的一次。



解放軍稱全程跟監美軍艦穿越台海

解放軍東部戰區發言人表示，美軍導彈驅逐艦「鍾雲號」昨日通過台灣海峽期間，中方組織部隊全程跟監警戒，形容一切動向盡在掌握。





美軍早前發表聲明，指「鍾雲號」是例行通過台灣海峽，符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。





而中國駐美國大使館表示堅決反對，敦促美方停止挑釁、加劇緊張局勢和破壞台海和平穩定的做法，指中方繼續保持高度戒備，堅決維護國家主權和領土完整。



中港兩地開放預約 周日起免檢疫通關

香港的預約系統昨晚推出，提供本月8日至3月4日的時段，據報目前已有近30萬人報名。內地方面，居民透過微信預約，可預約7日內的名額。





內地居民由香港返內地，以及港人由內地返港，則不限人數，亦毋須預約。



昆州女子涉縱火被控謀殺

昆州一名女子因縱火燒死兩人而被控。





去年12月20日，小鎮Biggenden一對54歲和10歲的父女在一個被燒毀的農舍中被發現身亡。





經驗屍後，警方拘捕一名24歲女子，起訴兩項謀殺和一項縱火罪名。她將於明日提堂。



塔州廢棄遊艇引原住民擔憂環境污染

一艘遊艇被棄置在塔州一個偏遠小島，引發環境污染的擔憂。





該艘40英呎長的遊艇上月底撞到未知物體後受損，被棄置在巴斯海峽的Cape Barren島，島上有原住民居住。





在原住民社區對遊艇的汽油和化學品表達擔憂後，當局將於明日嘗試將其打撈運走。



體育消息

這7人亦被維州警方控以一系列刑事罪名。



