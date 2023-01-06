SBS 新聞簡報（1月6日）

新州女子控恐怖主義罪名獲准保釋
新州一名女子被控恐怖主義罪名，獲准保釋。
聯邦警察表示，31歲的拉德（Mariam Raad）的丈夫在2013年離開澳洲，加入恐怖組織伊斯蘭國，她在明知其活動和職務的情況下，於2014年追隨丈夫。
丈夫死亡及伊斯蘭國陷落後，拉德在去年10月從敘利亞北部的難民營被遣返澳洲。她昨日被捕，以受到創傷後遺症為由獲准保釋。
反對黨批評政府，但財長查默斯表示，拉德對社區並無威脅，當局會繼續監視他們並採取必要措施。
當局料移民數量今年恢復到疫情前水平
聯邦政府預計，移民數量會在今年。
政府的人口中心的最新報告預測，從今年開始，移民將完全恢復，達到每年23萬5千人。
不過，澳洲國立大學的人口學家Liz Allen認為報告過於樂觀，她相信不會恢復得如此迅速。
美議員指向澳洲提供核潛艇危及美國安全
美國兩名議員警告，根據澳英美協議向澳洲提供核動力潛艇技術，有危害美國安全的風險。
洩密文件顯示，參議院的軍備服務委員會兩名分別來自兩黨的最高級成員，向總統拜登提出警告。
他們表示，在美國海軍評估之前，反對任何向澳洲出售或轉交維珍尼亞級核動力攻擊潛艇的計劃，並指其高風險為潛艇工業基地帶來壓力。
美眾院議長選舉連續三日陷入僵局
美國眾議院，經過3天共11輪投票仍未有結果。
雖然共和黨控制眾院，但20位強硬派右翼議員反對該黨領袖麥卡錫，令其無法取得過半數支持。眾議院再次休會，直至當地星期五中午重新討論。
今次是164年來，眾議院被癱瘓時間最長的一次。
解放軍稱全程跟監美軍艦穿越台海
解放軍東部戰區發言人表示，美軍導彈驅逐艦「鍾雲號」昨日通過台灣海峽期間，中方組織部隊全程跟監警戒，形容一切動向盡在掌握。
美軍早前發表聲明，指「鍾雲號」是例行通過台灣海峽，符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。
而中國駐美國大使館表示堅決反對，敦促美方停止挑釁、加劇緊張局勢和破壞台海和平穩定的做法，指中方繼續保持高度戒備，堅決維護國家主權和領土完整。
中港兩地開放預約 周日起免檢疫通關
，但需有48小時陰性核酸證明。北上及南下每日各有約6萬人經7個口岸過關，需要事先網上預約。
香港的預約系統昨晚推出，提供本月8日至3月4日的時段，據報目前已有近30萬人報名。內地方面，居民透過微信預約，可預約7日內的名額。
內地居民由香港返內地，以及港人由內地返港，則不限人數，亦毋須預約。
昆州女子涉縱火被控謀殺
昆州一名女子因縱火燒死兩人而被控。
去年12月20日，小鎮Biggenden一對54歲和10歲的父女在一個被燒毀的農舍中被發現身亡。
經驗屍後，警方拘捕一名24歲女子，起訴兩項謀殺和一項縱火罪名。她將於明日提堂。
塔州廢棄遊艇引原住民擔憂環境污染
一艘遊艇被棄置在塔州一個偏遠小島，引發環境污染的擔憂。
該艘40英呎長的遊艇上月底撞到未知物體後受損，被棄置在巴斯海峽的Cape Barren島，島上有原住民居住。
在原住民社區對遊艇的汽油和化學品表達擔憂後，當局將於明日嘗試將其打撈運走。
體育消息
，足協再對7名年齡介乎19至28歲的人士，其中一人是終身禁足，其餘介乎10年至20年。
這7人亦被維州警方控以一系列刑事罪名。
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