SBS 新聞簡報（8月7日）

澳洲大麥企業仍未獲准過中國海關

雖然 中國已取消對澳洲大麥的進口限制 ，但兩大企業仍未加入中方的海關名單上。





北京當局自2020年開始對澳洲大麥征收懲罰性關稅，引起坎培拉在世貿組織作出投訴。經談判後，中國商務部最終在上周五宣佈，從周六起終止相關措施。





不過，澳洲兩間最大的穀物出口商CBH和Emerald Grain都未出現在中國海關總署的進口食品境外生產企業註冊列表中，意味著他們仍然無法對華出口大麥。





澳洲貿易部長費雷爾表示，政府正為所有澳洲企業恢復進入中國市場。而限制雖然解除，可能需要數星期來修改相關手續。



中菲船隻在南海發生衝突

菲律賓海岸警衛隊表示，周六向駐扎南沙群島的軍事人員運送裝備的補給船隻，遭到中方「攔截並發射了水炮」，批評此舉「無視船上人員的安全，並違反國際法」。





中國海警回應稱，菲方船隻違反《南海各方行為宣言》，未經中方批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。





發言人表示，中方依法實施必要管控，多次警告無效下使用水炮，操作專業克制，無可非議。



調查：多數人贊成政府限制屋租

一份調查顯示，多數澳洲人贊成政府實施屋租上限。





政府推出的房屋未來基金草案在國會懸而未決之際，智庫組織澳洲研究所對1500人進行的調查發現，四份之三受訪者支持對租金設立上限，九成人認為政府應對公屋加大撥款。





租戶權益組織Better Renting指數據並不令人意外，因澳洲人對加租幅度感到震驚，希望當局出手解決這個嚴峻問題。



昆州島上住宅大火或有可疑

事發星期日清晨，島上一個兩層住宅起火，造成34歲父親Wayne Godinet和5名3歲至11歲的男童死亡。28歲的母親和一名21歲女親戚就逃離火場。





警方表示，調查人員正在搬走遺體，而在發現案件需要仔細調查後已成立一個25人的專案調查中心。



維州毒蘑菇案未發現可疑

事發上周末，Gippsland地區4人前往親戚進餐後懷疑蘑菇中毒送院，其中3人先後不治。





警方表示準備食物的人無恙，並強調兇殺組介入調查並不代表事件有可疑，而目前中毒的源頭尚未完全確認。



報告：三份一澳人感孤獨

首個「孤獨意識周」期間，社會機構Ending Loneliness Together今日發表對4000名18至92歲受訪者進行的調查報告指，三份之一人感到孤獨，但因為羞恥和社會成見而不願意尋求幫助。





調查顯示，18至24歲年輕人是最感孤獨的群體，而覺得孤獨的人士，有慢性病的可能性比普通人多一倍，感到壓力的情況多4倍。



報告：僅半數澳洲人每天刷牙

報告發現，只有53%的澳洲人每天刷牙兩次，五份之一每天刷一次。





本周是「牙齒健康周」，澳洲牙科協會發表年度調查報告指，2.5萬名受訪者中，有四份之三的澳洲人從來不用牙線，大部份的理由是感到不舒服。





三份之二的人在牙齒有問題才會去看牙醫。



體育消息

澳洲的女子無板籃球國家隊 Diamonds 在世界盃決賽擊敗英格蘭隊，第12次贏得世界冠軍。



