SBS 新聞簡報（11月9日）

總理籲太平洋島國領袖團結一致

總理艾巴尼斯呼籲太平洋島國領袖保持團結一致。





他今日繼續在庫克群島出席有18國參與的太平洋島國論壇的第二日會議。





會議上，各國就下一任論壇秘書長人選起爭執。本已當選的瑙魯前總統瓦卡（Baron Waqa），被質疑任內有人權劣跡，而受到挑戰。





瑙魯代表團退場以示抗議，不過，總統亞定（David Adeang）稍後表示會繼續出席明日會議。





去年的論壇也曾因有事項起爭執而不歡而散。艾巴尼斯表示，任何問題都應解決，而他和各島國領袖交流時也強調團結。



工黨勞資改革草案被提取部份通過

獨立議員批評聯邦政府試圖削減對工人的保護。





獨立參議員藍比和波科克將該內容從整個立法草案中取出，獲得參議院一致通過。





波科克表示，一早就要求政府分開處理，顯然這些條款很多在明年1月起實施，是更加緊急。



以色列來澳貨船或因巴人示威改道

親巴勒斯坦示威者表示，昨晚在墨爾本一個船廠進行的抗議取得成功。





抗議由「支援巴勒斯坦工會成員組織」發起，阻止以色列航運公司的貨船駛入墨爾本。工會計劃在星期六於雪梨植物港也發起示威，但據報相關貨船隨後更改了路線。





本身是穆斯林的聯邦早期教育部長阿里呼籲示威者冷靜，避免在澳洲引起局勢緊張。





與此同時，以色列軍方表示，哈馬斯已失去對加沙地帶北部的控制。





隨著以色列加強地面攻勢，大批巴勒斯坦人逃離加沙城。以方指過去一天有5萬人離開。



【反送中示威】美記者出書披露內幕

美國兩名記者出書，披露香港反修例運動的一些內幕。





名為《Among The Braves》的新書證實社運人士黃之鋒曾於2020年港區國安法頒布前，尋求美國政治庇護。





該書也指稱，2019年「7.21事件」發生前，三合會成員透過社交群組討論行動計劃，內容早已被警方反黑部門截取獲知，但未有提前出動。



荷里活演員與電影公司達協議結束罷工

美國演員工會和電影公司達成初步協議，結束長達期118日的罷工。





荷里活的演員和編劇早前相繼罷工，要求資方提高薪酬，並在使用人工智能方面提供保障措施。





工會昨日發聲明表示，已投票一致通過一項臨時協議，結束罷工。



新州擬在雪梨北區商業用地建屋

新州政府計劃更改雪梨北區土地用途，增加房屋供應。





當局考慮將Macquarie Park部份辦公樓，改建為3000個房屋和一個大型多功能室內設施，並有8公頃公共空間。





當地目前主要是商業用地，有兩個地鐵站、一間大學和一個大型購物中心。



Optus以免費上網數據作賠償

作為 昨日服務中斷 的補償，電訊公司Optus將會為客戶提供額外200GB的上網流動數據，部份合資格客戶會在今年內獲得無限數據。





公司行政總裁羅斯馬林致歉時，未有排除會向受影響商戶作出賠償。聯邦通訊部長魯能表示，賠償會被考慮，但不會立即進行。



體育消息

亞冠盃分組賽第4圈，中超的浙江隊和武漢三鎮，分別輸給日本和越南的對手。



