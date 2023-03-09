SBS 新聞簡報（3月9日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

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澳洲取消中國入境者新冠檢測要求

從3月11日本周六的凌晨0點01分開始，從中國內地、香港和澳門飛抵澳洲的人士，不需要再在登機前獲得新冠病毒檢測的陰性結果證明。

衛生部長畢勒表示，因為中國入境者的確診個案減少，中國的疫情也放緩，亦沒出現新毒株的跡象，所以當局作出「理智和成熟」的決定。

艾巴尼斯放印力促兩國關係加強

正在訪問印度的總理艾巴尼斯表示，希望兩國關係進一步加強。

他今日和印度總理莫迪一起在印度西部阿美達巴德（Ahmedabad）出席由澳洲對陣印度的板球比賽。兩人在開球前繞場向觀眾致意，獲得13萬人的歡呼和掌聲。

艾巴尼斯隨後飛往孟買，推廣澳洲產品並參與由兩國企業總裁參與的圓桌會議。他之後還會參觀印度海軍基地，會見曾經去澳洲參與演習的士兵。

【AUKUS】澳洲據報選擇美國製潛艇

據報澳洲將會根據澳英美協議，選擇美國製的核動力潛艇。

有報道指，當局決定購買5架美國維珍尼亞級潛艇，但由於潛艇體積巨大，可能需要長期依賴美方人員來操作維護。

艾巴尼斯將於下星期二在華盛頓和美國總統拜登及英國首相辛偉誠，
一同作出正式的宣佈


他拒絕提前證實選擇哪款潛艇，但強調澳洲不會失去主權能力，這一點也得到夥伴的尊重。

格魯吉亞制定外國代理人法惹抗議

格魯吉亞制定外國代理人法例，引發民眾抗議。

當局計劃立法，對所有外國資金超過兩成的傳媒和非政府組織列為「外部影響機構」。

示威者批評此舉是「俄式」打壓異見，而歐盟也警告，新法例可能影響格魯吉亞加入歐盟或北約。

俄軍據報對烏克蘭多地同時發射導彈

烏克蘭指俄軍對當地多個地區發動新一輪導彈攻擊。

據報南部城市敖德薩的能源設施被擊中，導致停電；東北部哈爾科夫遭受約15次襲擊；東部城市第聶伯羅和其他地區亦遇襲。

烏克蘭總統澤連斯基接受美國傳媒訪問時表示，迫切需要F16戰機，希望美國可以提供。他強調不會用西方提供的武器攻擊俄羅斯領土。

【原住民公投】坊間籲催谷選民登記

坊間呼籲在原住民國會之聲入憲公投之前，
催谷原住民地區的選民登記


有機構建議，改變以往在投票前幾個星期截止登記的做法，允許合資格人士在投票當天登記，並增加遙距投票的措施，包括設立更多投票站、允許電話投票等。

澳洲的選民登記率為97.2%，但原住民只有84.5%，估計有8.7萬合資格原住民並沒登記。

新州州長為雪梨火車混亂道歉

新州州長佩洛德為雪梨火車的混亂道歉
，並承諾設立一天免費乘車日作為補償。

火車網絡昨日下午因為
通訊故障而全線停駛
，多達25萬人受影響。當局已排除起因是網絡攻擊，指是由技術問題引致。

此外，共享乘車公司Uber宣佈為漲價收取的車費退款。

維州公立醫院電腦系統故障

維州最大的公立醫院運營機構因為電腦系統故障而令服務受到影響。

Eastern Health今日上午發出內部的黃色緊急狀況之後，系統出現技術問題，已排除是網絡攻擊。

該機構管理著包括Box Hill醫院、Angliss醫院等在內的多個公立醫療服務。

體育消息

歐聯十六強賽事，拜仁慕尼黑在次回合2比0擊敗巴黎聖日耳門，兩回合以3比0晉級8強。

另一場比賽，熱刺主場與AC米蘭互交白卷，兩回合計輸0比1出局。

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SBS 中文新聞 (3 月 9 日)

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