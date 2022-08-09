SBS 新聞簡報（6月9日）

法國襲兒案 疑兇此前申請難民庇護被拒

法國持刀襲擊案，當局披露有關疑兇的更多詳情。





事發當地星期四，法國靠近瑞士邊境的小鎮安錫，2名成年人及4名幼童被斬傷，目前情況穩定。現場影片可見，疑兇一邊揮刀一邊指著十字架高呼「以耶穌基督之名」。





疑兇當場被捕。警方證實他是一名31歲的敘利亞男子，信奉基督教，於2011年以難民身份抵達瑞典。他去年離婚後離開當地，輾轉瑞士、意大利和法國，自10月起流落安錫，無家可歸。





由於已經有瑞典的保護，他申請法國庇護在星期日被當局拒絕。



特朗普被起訴不當處理機密文件

美國前總統特朗普被司法部起訴，將於下星期二在聯邦法院應訊。





其律師透露，特朗普被起訴7項罪名，涉及虛假陳述、不當處理政府機密文件和妨礙司法公正等。





已經宣佈參加2024年總統大選的特朗普發佈影片，自稱無辜，並指起訴是出於政治動機的惡作劇，試圖摧毀其信譽來贏得選舉。



中國推動原子能機構再次審議澳英美協議

中國常駐代表李松向大會表示，該協議的本質是美英作為核武器國家，向無核國家和軍事盟國轉讓數噸武器級高濃縮鈾，此舉嚴重衝擊國際核不擴散體系，對該機構的保障監督機制構成嚴峻挑戰。





中方敦促澳英美三國以實際行動回應國際社會關切，與各方在平等和相互尊重基礎上保持坦誠、透明的溝通。



總理：澳洲面對人類史上最大經濟機遇

總理艾巴尼斯表示，澳洲經濟擁有人類史上最大的一次機遇。





他今日在雪梨一個活動上發言，承認央行加息令很多家庭面臨壓力，而澳洲無法在全球經濟放緩下獨善其身。





但他指，澳洲有著很少國家享有的機遇，就是離市場繁榮的亞洲非常近，而其發展速度是人類史上最快。他說只要澳洲正確把握，就能獲得大量機會。



【國會強姦案】工黨部長被指事先獲悉

前自由黨職員希金斯涉嫌被強姦一案，金融部長嘉拉格爾被指知情，總理和副總理則為其辯護。





總理艾巴尼斯表示，涉案地點和人士都屬於自由黨，但自由黨就要求工黨負責，此舉非常可笑。



當局提醒長周末注意水上安全

國王壽辰長周末來臨，當局再次提醒注意水上活動安全。





新州海上救援隊呼籲駕船出海的人士保持警惕，事先留意天氣狀況，並在出發前透過手機程式向當局登記出海計劃。





維州救生會也警告，6月的公眾假期，當地的遇溺比率增加68%。



澳航改革放寬機組人員制服要求

澳航及捷星航空的機組人員，男性將被允許留長頭髮和化妝，女性可以穿平底鞋且不化妝。





澳洲空乘人員協會對此表示歡迎，指任何減輕他們壓力的做法都是好事。



體育消息

阿根廷球星美斯表示，已作出決定以自由身加盟美職聯球隊國際邁阿密（Inter Miami）。他表示，雖然未百分百成事，但回巢巴塞隆拿不成功，又無意前往沙特球隊。



