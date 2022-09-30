科學家解答地球上螞蟻的數量！

年少時，經常每事問，對於世間上凡此種種的數量問題，總是抱著極大的好奇心，樂此不疲。尤其是對世界上有多少隻螞蟻這類問題，通常在半夜三更睡不著時，腦海袋會蹦出這些問題…如今德國科學家不僅找出答案，還回答出他們的總重量！





德國朱利葉斯馬克西米利安大學（Julius-Maximilians-Universität, JMU）的科學家查閱了489項相關科學研究，分析所有大陸和棲息地；並根據上述數據，得出保守估計。團隊指出，目前地球上有大約二萬兆（quadrillion）隻螞蟻！





單從數字實在難以理解，地球上螞蟻的數量竟然是銀河系恆星數量的2,000倍！且全球螞蟻總重量也非常驚人，估計高達1,200萬噸，比所有野鳥、人之外的哺乳動物總質量還要多。研究人員指出，螞蟻集中在熱帶地區、森林和沙漠中，雖然我們常覺得螞蟻無所不在，但相較之下城市中的螞蟻數量已經比較少了，除非要去基本上沒有螞蟻的極地。





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雖說偶爾來點不明緣由，但有趣的研究有時也相當不錯。但這次團隊不是無聊才突然開始想研究有多少隻螞蟻，是因為螞蟻在生態中扮演重要角色，需要深入了解分布跟受氣候變化的影響，過去也沒有可靠的螞蟻總數數字。研究作者舒泰斯（Patrick Schultheis）表示，每公頃的螞蟻每年移動多達13噸土壤，所以螞蟻影響著土壤養分循環；在植物種子的分配中，也起著關鍵性的作用。





對大多數生態系來說，螞蟻其實都扮演著不可或缺的角色，世界各地幾乎都能見到牠們的蹤跡。科學家表示，目前已發現超過15,700種螞蟻，其中有近三分之二在熱帶森林與大草原居住。與之相對的，螞蟻在極地與都市中的數量較少。不過也和森林、草原中的螞蟻一樣，扮演相當重要的生態角色，若能瞭解螞蟻數量多寡及分布位置，就能揭露當地環境與氣候變遷對生態造成的影響。但一旦螞蟻數量不正常地減少，生態環境系統就會受到影響。



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