加州 14 歲「神童」躋身 SpaceX：成最年輕工程師

踏入六月，屬於部份國家的畢業季節，一眾莘莘學子都忙於為前途籌謀。在美國加州，一名 14 歲的青少年卡爾蘭. 奎兹 (Kairan Quazi) 向各公司投遞履歷，一共被拒絕了 95 次，最後才獲得 3 份正職工作機會。最終，他選擇加入馬斯克 (Elon Musk) 旗下的 SpaceX，加入 Starlink 團隊擔任軟件工程師，創下 SpaceX 最年輕工程師的紀錄！





卡爾蘭今年將畢業於聖塔克拉拉大學 (Santa Clara University; SCU)，成為該校 172 年歷史上最年輕的畢業生。而卡爾蘭的名宇在當地並不陌生，早在他 9 歲時便獲批准「跳級」上拉斯波西塔社區大學 (Las Positas College) 取得副學士學位，引發媒體關注，令他在三藩市灣區稍有知名度。



早年，他的父母就發現卡爾蘭異於常人，例如 2 歲時已經可以說出完整的句子，醫生建議他盡快上學，其後更確定他的智商高於一般人 99.9%。他上學前班的第一天，令人意外的事又發生了。當時剛好是阿拉伯之春起義席捲全球的時候，卡爾蘭竟站起來指學校很無聊，帶領課室裡的小朋友開始遊行，並高呼「自由埃及」、「民主就是現在」，令學前班的老師們都目瞪口呆！





此外，年紀輕輕的卡爾蘭擁有出色的社交能力，使他能夠很好地融入不同的環境，據說，在他很小的時候就交到了大學朋友！其中 23 歲的電腦科學與工程專業碩士生 Jordan Randleman 直言：「起初，我想：哇！這傢伙真的很矮小但很聰明。但後來我想：這個傢伙的確才 13 歲」。兩人年齡雖相差九歲，但仍成為了好朋友， Jordan Randleman 指卡爾蘭感覺就像一個同齡人，只是不出席大學聚會和飲酒。





在聖塔克拉拉大學，卡爾蘭是電腦機械協會的成員，亦是聯合學生會的高級參議員，甚至擔任過非常「搶手」的導師。卡爾蘭的學術顧問兼電腦科學與工程副教授 Ahmed Amer 稱讚他「樂於教學」，讚揚他真正渴望深入研究課程材料，並提出發人深省的問題。





根據聖塔克拉拉大學的網頁介紹，卡爾蘭在學時參與很多課外活動，還在英特爾實驗室 (Intel Lab) 實習 3 年半。即使其學習能力很強，但卡爾蘭還是遭到不少僱主懷疑，多次求職被拒，投遞 95 份履歷才獲 3 間公司招手。不過，根據求職網站 Zippia 的資料，卡爾蘭最終獲 SpaceX 取錄；而 SpaceX 的平均錄取率僅有 0.2%！



卡爾蘭坦言很興奮，即將在母親茱莉亞 (Jullia) 的陪同下，於 7 月搬離加州普萊森頓 (Pleasanton) 定居華盛頓州，並加入 SpaceX 的衛星網絡服務「星鏈」(Starlink) 團隊，計劃就職後會再攻讀博士。他表示非常興奮，並稱已準備好開啟人生的新篇章。





