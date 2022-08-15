【疫苗快報】塔州將關閉新冠社區疫苗接種中心（8月15日）

今集內容 研究表示新冠大流行改變零售工作

塔州將關閉新冠社區疫苗接種中心

衛生專家提醒部分民眾注意腦膜炎症狀

研究表示新冠大流行改變零售工作

周一（8月15日），全澳至少新增 28 宗新冠死亡病例，其中維州有15 人死亡，新州 6 人，南澳 4 人。





總理艾巴尼斯表示，工黨政府將就有關前總理莫理遜在新冠大流行開始時任命自己為聯合衛生、財政和資源部長的說法作出調查。





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艾巴尼斯指：「莫理遜當時正在管理一個影子政府。」





澳洲國立大學 (ANU) 和雪梨大學的研究人員表示，新冠大流行已經重大地改變了零售工作。





兩成半的零售工人表示，由於技術不斷發展，如果他們不跟上變化，具備所需的技術，他們將會失業。



塔州將關閉新冠社區疫苗接種中心

維州政府已宣布提供資金，為新的醫療設施開發技術。其中包括：新冠病毒檢測、流感和其他呼吸道疾病的即時檢測。





衛生部長畢勒告訴澳洲廣播公司阿德雷德電台（891 ABC ADELAIDE），他並未打算結束Bulk billing的制度。





他說，國民保健計劃（Medicare）處於推出近 40 年以來最「危險」的狀態。





塔州從 8 月 30 日起將關閉新冠社區疫苗接種中心。居民日後可在全科醫生和藥房接種疫苗。





世界衛生組織已同意使用羅馬數字重新命名猴痘變種。世衛組織正舉行公開磋商，任何人都可以提出新名字。



衛生專家提醒部分民眾注意腦膜炎症狀

醫生警告澳洲民眾，接種腦膜炎球菌疫苗。此前，至少發現三宗病例，與在新州北部舉行的Splendour in the Grass音樂節有關。





腦膜炎的症狀與流感症狀類似，但衛生專家表示，不應該混淆兩者，因為在極少數情況下，腦膜炎可能有致命的風險。





其中一宗與新州音樂節有關的病例，一名40多歲男子，於上月死亡。





另一名30多歲的男子，感染腦膜炎球菌後，在皇家達爾文醫院死亡。





西澳洲大學的卡勒（Charlene Kahler）副教授說，任何參加過Splendour in the Grass音樂節人士，如果出現不明原因的發燒，應該即刻就醫。





最重要的是，當時在場的每個人，都應該警惕不明原因的發燒。





卡勒副教授說：「在這種情況下，他們應該立即去找家庭醫生或前往醫院，並表示對這事件感到擔心，以及可能處於感染的早期階段。」



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