Come riconoscere uno "scam" e cosa può succedere se i dati personali finiscono nelle mani sbagliate

Negli ultimi anni, vi è stato un forte aumento degli attacchi informatici, nonché di truffe online e telefoniche.





Mentre gli attacchi informatici su larga scala tendono a prendere di mira le agenzie governative o le aziende che archiviano grandi quantità di dati dei clienti, gli hacker prendono di mira anche gli individui vulnerabili per rubare i loro dati personali.





“I criminali informatici sono costantemente alla ricerca di grandi database di informazioni, il che significa che chiunque possieda database di grandi dimensioni è purtroppo a rischio — è un dato di fatto della vita moderna”, ha dicharato Delia Rickard, dell'Australian Competition and Consumer Commission a SBS News parlando dell’attacco informatico subito da Optus, in cui sono stati trafugati i dati di dieci milioni di clienti.





Durante la pandemia, c'è stato aumento record del numero di truffe.





Scamwatch ha ricevuto oltre 6.415 segnalazioni di truffe che menzionavano il coronavirus, con oltre 9.800.000$ di perdite segnalate dall'inizio della pandemia.





Il dottor Steve Hambleton, Chief Clinical Advisor dell' Australian Digital Health Agency, ha spiegato che se certi tipi di informazioni vengono rubate, è possibile he vengano usate per “furti d’identita’”.





Vogliono informazioni sulla salute, il tuo nome e indirizzo. Potrebbero volere il tuo numero di tessera Medicare. Vogliono la tua data di nascita. Questi dati sono davvero importanti per identificarti. Steve Hambleton, Chief Clinical Advisor dell'Australian Digital Health Agency





Avere queste informazioni dà loro la possibilità di rubare la tua identità, spiega Hambleton.





A volte gli hacker chiedono i dettagli del conto bancario, il che può comportare gravi problemi per il futuro.





"Se hanno i tuoi dettagli bancari, questo ti rende ancora più vulnerabile and potrebbe avere un impatto sulla tua capacità di prendere soldi in prestito in futuro, per cui bisogna stare molto attenti", ha spiegato Shanton Chang, professore presso la School of Computing and Information Systems presso l'Università di Melbourne.



I dati personali sono molto preziosi e averne il controllo significa che puoi creare e acquistare nuove carte di credito; puoi creare e acquistare proprietà, ogni sorta di cose in tutto il mondo. Shanton Chang, Professore presso la School of Computing and Information Systems presso l'Università di Melbourne





Per il dottor Hambleton è importante che le persone che sono state truffate lo segnalino alle autorità.





"Sono state segnalate migliaia di truffe e ci sono persone che hanno effettivamente avuto delle perdite finanziarie. Alcune persone si vergognano e non lo segnalano."





"Sei stato truffato, è importante riferirlo alle autorità".





Le truffe possono essere segnalate all'ACCC compilando questo modulo sul sito web di Scamwatch.





