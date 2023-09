Annunciate nuove regole per la sponsorizzazione di chi lavora nel settore dell'assistenza agli anziani

I Labour Agreement sono degli accordi personalizzati tra sponsor e governo, e si fanno quando lo sponsor ha bisogno di personale che normalmente non potrebbe assumere tramite i visti standard già disponibili. Ci sono vari tipi di Labour Agreement.





“Il governo ha finalmente creato un accordo proprio per il settore dell'assistenza agli anziani con parametri ben specifici, mentre prima ogni sponsor doveva farsi il suo”, sottolinea l'agente d'immigrazione Emanuela Canini.





“La cosa buona è che almeno adesso si hanno dei parametri specifici di partenza che possono far capire chi può essere sponsorizzato e chi no. È importante sapere che questi parametri decisi dal governo non sono negoziabili”, aggiunge Canini.





Lo sponsor dovrà prima ottenere un'approvazione tramite un memorandum of understanding dei sindacati del settore, tra questi ad esempio il sindacato degli infermieri.





"Questa approvazione da parte dei sindacati verrà considerata sufficiente, dal dipartimento di immigrazione, per esentare lo sponsor dal dover dimostrare di non aver trovato nessun altro australiano o residente permanente per fare quel lavoro, e quindi, diversamente da quello che succede per gli altri labour agreement , non ci sarà da fare il cosiddetto labour market testing e cioè mettere annunci sui siti di lavoro per quattro settimane per cercare prima dei lavoratori locali", spiega Canini.



