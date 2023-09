Da pasticcere a pilota, Daniele ha coronato il suo sogno in Australia

"Vivendo a Fiumicino per tanti anni vedevo aerei atterrare e decollare ogni giorno", spiega Daniele Vicelli al microfono di SBS Italian, "inoltre un mio carissimo amico, Gianluca, studiava per diventare pilota, e qualche volta mentre accumulava ore di volo mi portava con lui".





Pur sognando di volare già da allora, Daniele ha potuto realizzare questo desiderio solo qualche anno dopo essere arrivato in Australia.





Nel 2004 venne down under per una vacanza e conobbe Maria, australiana di origini greche, colei che sarebbe poi diventata sua moglie.





Solo qualche tempo dopo, con il consolidarsi di questa relazione a distanza, Daniele si decise a compiere il salto lasciando, spiega, "quel che in Italia si chiama il posto fisso".



Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare l'intervista integrale

Daniele Vicelli lavora ormai da alcuni anni come pilota di linea, e la sua passione per il volo non accenna a diminuire. Credit: courtesy of Daniele Vicelli Diventato residente permanente e poi cittadino grazie alla relazione con Maria, Daniele ha inizialmente lavorato nel settore della ristorazione, dando solo dopo qualche tempo una svolta radicale alla sua carriera professionale.





"Mia moglie, sapendo che questo era stato il mio sogno, decise di regalarmi un'ora di volo [in una scuola]", ricorda Daniele.





"Da lì decisi di farne un'altra, e alla seconda era già troppo tardi, ero dentro fino al collo", ricorda ridendo.





Dopo aver preso il brevetto di pilota privato, successivamente Daniele ha studiato per ottenere anche quello commerciale e, col tempo, ulteriori abilitazioni che lo hanno portato a diventare un pilota di linea.



Potrebbe interessarti anche: Da quasi pilota d'aereo ad una carriera nel mondo dei cocktail: l'Australia di Alessandro SBS Italian 05/12/2022 16:25 Play

Daniele ha iniziato questo percorso a 32 anni, temendo inizialmente di essere già troppo vecchio, ed è fiero di essere arrivato a lavorare come pilota "da solo, senza nessuna raccomandazione", sottolinea.





Come pilota di linea ha lavorato sia in Australia sia all'estero, vivendo per alcuni anni a Hong Kong con la sua famiglia mentre era in servizio con Cathay Pacific.





Ci sono stati anche momenti difficili, come la pandemia che lo ha temporaneamente trattenuto a terra, ma la sua passione per il volo non è mai venuta meno.





"Il mio lavoro offre un ottimo stile di vita", spiega Daniele, ma non è solo la sicurezza economica che questa professione garantisce a piacergli: rimane per lui anche la magia di "vedere il mondo dall'alto".





"La cosa che mi ha affascinato, e che ho forse realizzato anche di più quando durante la pandemia facevamo servizi cargo, è che quando sei lassù tutti i problemi che ci sono quaggiù effettivamente non esistono", racconta.





"A 40mila piedi, a mille chilometri da terra, il covid non c'era: non c'era il covid, non c'era la guerra, era bellissimo! C'eri tu, e il mondo".



Ascolta anche: Persone scomparse, sorveglianza e squali: la vita di un pilota italiano di droni in Australia SBS Italian 19/09/2018 17:24 Play

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.