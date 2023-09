Domenico, che lavorava sia per gli inglesi che per i tedeschi

Domenico Marcello era nato a Casoli in provincia di Chieti e durante il secondo conflitto bellico - grazie alla sua conoscenza dell'inglese - si trovò ad aiutare entrambe le parti in causa nella guerra sul territorio italiano.





A Casoli c'era il fronte e le forze inglesi e tedesche si fronteggiavano l'una contro l'altra. Domenico, che non era un soldato, si trovò a lavorare in cucina per gli inglesi mentre per le truppe tedesche e italiane svolgeva altre mansioni.

La storia di Iolanda, prigioniera di guerra a Tatura Divisi dalla guerra, una famiglia italiana si ritrova in Australia nel dopoguerra

"Veniva chiamato in paese 'Domenico che lavora per gli inglesi e per i tedeschi", racconta a SBS Italian la figlia nata in Australia Rosanna.





Nel dopoguerra, Domenico decise di migrare e inizialmente aveva stabilito di andarsene da uno zio in America. L'improvvisa scomparsa di quest'ultimo gli fece cambiare idea.





A Napoli nel momento della partenza per l’Australia, scoprì che i documenti non erano in regola. Tornando a Casoli, si imbattè in Serafina e fu amore a prima vista, ma dopo tre settimane, risolti i problemi burocratici, dovette tornare a Napoli per partire in direzione Australia. Domenico Marcello. Source: Rosanna De Sanctis Arrivato a Melbourne, si sposò per procura con Serafina, lui alla Cattedrale di St. Patrick, lei alla chiesa di San Nicola di Semivicoli, una frazione in provincia di Chieti.

Lui si è visto solo una volta con mia madre prima del matrimonio, quella volta che è tornato da Napoli

Nel 1951 l'arrivo a Melbourne di Serafina e l'inizio di una nuova vita Down Under, con la nascita di tre figli e la passione per le costruzioni e il mondo dell'edilizia.

La storia romanzata di Gianni, uno dei migliaia di soldati italiani prigionieri in Egitto "Ho riempito i vuoti delle storie di mio padre con la fantasia"

La figlia Rosanna dopo la sua scomparsa ha scritto il libro bilingue "Orchidee; 60 anni di crescita in Australia. La prospettiva di una figlia" per ricordarne la memoria. Copertina del libro "Orchidee". Source: Rosanna De Sanctis Riascolta la storia di Domenico raccontata a SBS Italian:

LISTEN TO Domenico, che lavorava sia per gli inglesi che per i tedeschi SBS Italian 22/04/2022 14:19 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.