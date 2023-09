"È stato un turbinio di emozioni ma lo rifarei": gli alti e bassi del rincorrere il sogno australiano

I percorsi che portano le persone a rimanere in Australia possono essere a volte lineari e a volte più a zig zag. Di sicuro non è stata una linea retta quella che hanno percorso Vincenzo Marroni e la sua compagna Talita.





Vincenzo è arrivato in Australia il 14 novembre 2013.





"Il 15 novembre sono arrivato in ostello e il 16 ho conosciuto la mia attuale compagna Talita, che condivide questo percorso con me da dieci anni. Era destino", racconta ai microfoni di SBS Italian.





Anche Talita è italiana ed era in Australia con un Working Holiday Visa. "Abbiamo fatto le farm e abbiamo fatto il primo anno, poi il secondo anno e poi siamo tornati in Italia e non ci siamo trovati benissimo; dopo quattro o cinque mesi abbiamo deciso di tornare puntando a qualcosa di più", spiega Vincenzo.





"Infatti siamo poi rientrati con un mio Student Visa".



Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare l'intervista

Nonostante le difficoltà, Vincenzo e Talita non hanno ancora rinunciato all'Australia. Credit: courtesy of Vincenzo Marroni Talita ha studiato per diventare Childcare Manager, un lavoro che allora era nella lista delle professioni più richieste, mentre Vincenzo pensava che sarebbe rientrato in questa lista come fondatore della sua azienda.





Ma ogni anno queste liste cambiano e Vincenzo e Talita sono rimasti tagliati fuori all'ultimo momento.





Dopo un periodo a Sydney, hanno deciso di spostarsi nella Gold Coast, ma proprio in quel momento il Queensland ha annunciato la chiusura dei confini per via del COVID. La coppia si è di nuovo trovata di fronte ad un'impasse.





"Avevo preso il furgone. Già avevo tolto tutto da casa. Era un venerdì; me lo ricordo come fosse ieri. Ero già stato in Gold Coast per fare dei sopralluoghi per stabilirci lassù, perché c'erano delle opportunità che a me e a Talita interessavano molto, e il venerdì stesso arriva l'annuncio del Queensland di chiudere le frontiere", racconta Vincenzo.



Vincenzo e Talita. Credit: Courtesy of Vincenzo Marroni "Io rimango praticamente fuori casa con un bambino di due anni e mezzo e con un furgone. Era un camion di due tonnellate e mezzo pieno di tutta la mia mobilia, che a quel punto ho dovuto mettere in uno storage di Kennards a Sydney".





Vincenzo e Talita hanno quindi deciso di tentare il trasferimento a Perth, dove Talita ha trovato lavoro in un asilo nido e la speranza è che possa ottenere la sponsorship .





"Ci sono stati alti e bassi. È stato un turbinio di emozioni che comunque mi ha portato a sentirmi vivo. Io penso che anche se ti accadono cose negative, in generale nella vita c'è sempre un risvolto dal quale poter prendere insegnamenti, imparare, crescere", commenta Vincenzo.





"Tutto questo ci ha portato comunque a consolidarci come persone e io lo rifarei mille volte questo percorso".



Ascolta anche: "Skilled visa", quali saranno le occupazioni del futuro in Australia? SBS Italian 26/08/2022 11:49 Play

Potrebbe interessarti anche: "L'Australia mi ha dato tanto, ma torno in Italia": la storia di Giuseppe Tripodi SBS Italian 17/05/2023 12:14 Play

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.