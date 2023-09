Grace Tame e Brittany Higgins chiedono di agire per porre fine alla violenza sulle donne

Nella giornata di mercoledì, davanti al pubblico intervenuto al National Press Club, l’ex australiana dell’anno Grace Tame ha affermato che un dirigente di un’organizzazione governativa le avrebbe chiesto di non dire nulla di negativo in merito al primo ministro durante la cerimonia di consegna del premio “Australian of the Year”, tenutasi lo scorso 26 gennaio.





Punti chiave





Brittany Higgins e Grace Tame hanno tenuto ieri un discorso al National Press Club di Canberra

Grace Tame ha accusato un dirigente di un’organizzazione governativa di averle chiesto di non fare affermazioni negative nei confronti del primo ministro

Brittany Higgins ha criticato il National Plan to End Violence Against Women and Children in quanto non contiene azioni tangibili o obiettivi definiti

Durante il suo discorso, Grace Tame ha criticato fortemente il governo federale per aver fatto degli annunci altisonanti ma privi di contenuti, per aver porto scuse superficiali ed anche per aver utilizzato il tema della violenza di genere come un’operazione pubblicitaria.





Grace Tame, che era stata vittima di abusi sessuali perpetrati nei suoi confronti quando era minorenne, ha affermato che non smetterà mai di utilizzare la sua voce per difendere gli interessi dei più deboli e vulnerabili.

A Grace Tame, si è unita sul palco del National Press Club anche Brittany Higgins, l’ex dipendente del partito liberale che è stata vittima di stupro all’interno di Parliament House.





Nel suo discorso, Higgins ha chiesto che tutte le 28 raccomandazioni presentate nel rapporto Jenkins vengano immediatamente implementate dal governo.





Higgins ha inoltre criticato il National Plan to End Violence Against Women and Children affermando che al suo interno non vi sono obiettivi o azioni chiare.

Higgins ha inoltre descritto il linguaggio del primo ministro Scott Morrison durante l’ultimo anno come “scioccante ed offensivo”, ma ha aggiunto che questo non avrebbe avuto alcuna importanza se il governo avesse mantenuto le promesse fatte.





Se voi o qualcuno che conoscete necessita di supporto, potete chiamare 1800RESPECT al 1800 737 732 o visitare la pagina web 1800RESPECT.org.au





