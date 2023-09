Il saluto di Valentina Perissinotto a Francesca Barbieri "dalla terra che amavi tanto"

Francesca Barbieri aveva trasformato in lavoro quello che per molti è solo una passione, riuscendo a vivere viaggiando e raccontando il mondo attraverso video e post del suo blog .





Un giorno però, proprio attraverso uno dei suoi video, Francesca ha deciso che era arrivato il momento di svelare alle persone della sua community che da qualche tempo aveva iniziato a lottare contro il cancro.





Francesca si è raccontata, parlando alle persone del suo dolore e della paura che stava vivendo, nella convinzione che se fosse riuscita ad aiutare anche solo una persona di tutte quelle che la stavano guardando, allora il suo sarebbe stato un successo e sarebbe riuscita a "rendere costruttivo un percorso che altrimenti sarebbe stato solo distruttivo", come dice lei stessa in un video.

Per aiutare altre donne che, come lei, stanno vivendo e affrontando la malattia, Fraintesa ha creato una pagina per raccogliere fondi a favore della ricerca.





Grazie al suo modo gentile di parlare ai cuori delle persone la campagna è stata un successo e, in poco tempo, ha raccolto oltre 20 mila euro, donate per metà alla ricerca e in parte investite in un nuovo progetto: un viaggio da sola per girare il mondo.





Durante questo viaggio Francesca ha partecipato a conferenze, parlando con altre donne nella sua stessa condizione e diffondendo un messaggio sull'importanza della prevenzione dei tumori.





Purtroppo la sua lotta contro il cancro si è interrotta il 2 aprile, e la triste notizia ha fatto il giro del mondo, attraverso i messaggi di tutte le persone che Fraintesa aveva conosciuto nella sua vita e che l'avevano amata e seguita nelle sue avventure.

Una delle sue tappe fu proprio qui in Australia, terra che amava moltissimo, dove ha conosciuto Valentina Perissinotto. Ai microfoni di Sbs Italian Valentina l'ha ricordata come "un'amica con la A maiuscola, dolcissima e aperta al dialogo con chiunque incontrasse".





"Una persona dalla quale ho imparato molto", ci racconta Valentina, "con cui avrei voluto condividere ancora tante altre avventure, magari proprio qui in Australia, terra che Fraintesa descriveva come "il posto dove ho lasciato il mio cuore", racconta l'amica.





Le amiche di Francesca, insieme alla famiglia e al fidanzato, hanno organizzato una nuova raccolta fondi che "in pochissimi giorni ha raggiunto oltre 150.000 euro di donazioni che andranno devolute alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e utilizzate per una borsa di studio a suo nome", conclude Valentina ai microfoni di Sbs Italian.





E infine lancia anche un appello alle donne: "non trascurate mai la prevenzione e apritevi al dialogo", proprio come avrebbe voluto la sua cara amica.





Riascolta qui l'intervista a Valentina Perissinotto:

LISTEN TO Il saluto di Valentina Perissinotto a Francesca Barbieri "dalla terra che amavi tanto" SBS Italian 17/04/2021 08:55 Play

