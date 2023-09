In Australia da 66 anni, Maria Concetta ha ancora l'Italia nel cuore

Nonostante una vita vissuta in Australia, Maria Concetta Andreacchio dice di avere l'Italia nel cuore. "L'Italia è ancora la mia passione", racconta la signora ai microfoni di SBS Italian.





Originaria di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, e ancora in fasce trasferitasi con la famiglia a Riano - un piccolo comune a 20 chilometri da Roma - Maria Concetta dei suoi primi anni italiani ricorda: "eravamo poveri ma felici, non ci mancava niente. Io ancora ricordo la prima banana che ho mangiato, avevo 4 o 5 anni e aveva un gusto squisito".





Maria Concetta ha lasciato il Bel Paese nel 1957, partendo per Sydney in nave da Napoli.





Nel momento dell'arrivo in Australia, Maria Concetta aveva solo nove anni ma tutt'oggi sente la nostalgia della sua infanzia in Italia, nonostante siano passati 66 anni.





"La vita qui in Australia non è stata facile. A 17 anni ci siamo trasferiti a Melbourne, ma non era per noi e ci siamo spostati di nuovo a Sydney".





A 18 anni, Maria Concetta iniziò a lavorare in un'agenzia immobiliare. "C'erano tanti italiani che volevano comprare casa e aiutarli mi faceva sentire importante. Per me, aiutare la mia gente era una passione e ho continuato a lavorare fino a tre anni fa".





