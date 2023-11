“La creatività non ha limiti”

“Mayday è una richiesta di aiuto, un invito ad essere onesti prima di tutto con se stessi" racconta Arpino a SBS Italian.





"In un momento nel quale conta solo l’apparire e non l'essere, non è facile ammettere che ci si possa anche perdere. Ma forse è meglio perdere qualcuno che perdere se stessi”.

Mayday andrà a comporre il primo album di inediti di Francesco, insieme alla title track Canzoni per alieni, uscita lo scorso maggio (con oltre 200mila visualizzazioni su YouTube).





Musicista d’eccezione Phil Spalding, bassista di Robbie Williams, Elton John e Mike Oldfield. “Lavoro con Phil Spalding da molti anni oramai, e nel mio disco ha suonato sia il basso che le chitarre; abbiamo anche scritto insieme alcune canzoni che aspettano solo di essere pubblicate. A Phil devo molto: mi ha insegnato tante cose”. Francesco Arpino Source: Supplied

“Ho iniziato a scrivere canzoni a 17 anni e da lì non mi sono mai più fermato"

L’album Canzoni per Alieni , in uscita nel 2021 per l’etichetta So Music, annovera la collaborazione di musicisti di caratura internazionale, tra cui Chris Thomas (The Beatles, Pink Floyd, Elton John), Phil Palmer, Phil Spalding e Sean Lennon, coautore di due brani inediti.





"Ho partecipato a Sanremo sia con una band, sia come autore, poi ho iniziato a fare il produttore. Ad esempio ho



avuto la fortuna di produrre gli inediti di Jeff Buckley, ma pubblicati prima. Ma ora mi dedico a questo progetto tutto mio.” Francesco Arpino Source: Supplied

"Come si fa a scrivere una canzone? Non lo so"

“Ultimamente ho capito che in musica è bene aprire gli orizzonti. Ho sempre pensato che ci fosse un solo modo per scrivere, ovvero mettersi alla chitarra e partire dalla musica, per poi pensare al testo. Adesso invece sto sperimentando vari metodi e ne sono contento".





"Magari parto da una frase, da un concetto o da un riff e vado avanti. Non credo ci siano regole. La musica è nell’aria e bisogna saperla prendere, anche se è molto difficile".

"Quando ho iniziato questo percorso musicale, da piccolo, scrivere è stata la prima cosa che ho fatto, prima ancora di cambiare. Se mi chiedi come si fa a scrivere una canzone ti rispondo che non lo so".





"Credo nelle scuole che perfezionano un talento che tu già hai, ma in generale certe cose non si possono insegnare. Francesco Arpino Source: Supplied

L'incontro con Elton John

"Due anni fa ho incontrato Elton John e gli ho chiesto se avesse mai studiato, lui mi ha risposto di no,



che quando era piccolo ascoltava la musica e lo rifaceva al piano".





"Non sapeva nemmeno come facesse, era anche un po’ spaventato. Certamente bisogna applicarsi partendo da una base. La creatività non ha limiti”.





Riascolta qui l'intervista a Francesco Arpino:

