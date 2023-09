La locanda ciociara "slow food" che sta conquistando l’Australia

A Carcour, una cittadina di poco più di 200 abitanti che sorge in una vallata a 30 minuti da Orange in New South Wales, Paolo Picarazzi e sua moglie Kelly hanno aperto "Antica Australis" nel 2020.





La locanda ha trasformato il piccolo centro in una meta per appassionati di cibo da tutto il Paese.



I due sono alla loro prima esperienza nella ristorazione: Paolo era saldatore industriale nei cantieri navali in diversi paesi del Medio Oriente quando dieci anni fa ha incontrato la moglie, Kelly, che lavorava nel settore del turismo negli Emirati Arabi Uniti.



Trasferitosi poi in Australia per seguire il cuore, Paolo ha lavorato qualche anno in una miniera prima di lasciarsi convincere dalla moglie ad aprire un ristorante.





“Ero molto scettico all’idea di aprire un ristorante ma mia moglie ha insistito perché vedeva in me del potenziale. Siamo partiti piano piano, con i piedi per terra, poco prima dello scoppio della pandemia”, racconta Paolo a SBS Italian.



La locanda ispirata alla cucina ciociara Antica Australis. Credit: Pip Farquharson Secondo molte riviste di settore, si tratta di uno dei ristoranti italiani più interessanti aperti negli ultimi anni, nonostante sia stato registrato il primo caso positivo di Covid in Australia a poche settimana dall’apertura.





Il periodo di riapertura parziale dei locali pubblici durante il lockdown ha permesso ai due di cavalcare l’onda dell’entusiasmo di chi voleva tornare a mangiare fuori.





“L’idea era quella di creare qualcosa di diverso. Il locale è piccolo, abbiamo 25 posti a sedere, e volevamo un ambiente intimo intorno al quale creare una piccola comunità in cui chi viene non è un cliente ma un ospite”, spiega Paolo.



L' Agnello alla Romana di Antica Australis. Credit: Jason Loucas Il menù cambia a seconda della stagione ed è ispirato alla cucina ciociara.





“Alcuni piatti sono di origine antica del centro Lazio, come l’agnello alla romana, e altre ricette vengono dalla cucina contemporanea. E usiamo solo prodotti locali”.





Con i piatti vengono raccontate le storie dei popoli antichi dell’Italia centrale, come i Sanniti, Volsci e gli Ernici.





