Come incoraggiare la lettura in italiano tra i giovani che crescono in Australia?

Quando si parla di bilinguismo o multilinguismo spesso ci si immagina persone in grado di parlare perfettamente due o più lingue, passando indifferentemente dall’una all’altra e con competenze in equilibrio nei diversi registri linguistici.



Clicca il tasto 'play' in alto per ascoltare la discussione andata in onda oggi.

Non sempre è così, e lo sanno bene i genitori di bambini e ragazzi che crescono all’estero. Capita spesso che ci sia la tendenza a mischiare le lingue durante una conversazione, per esempio, o che ci si senta, a seconda dei periodi o degli argomenti, più forti in una lingua piuttosto che in un’altra.





Chi si occupa di linguistica descrive le lingue come delle onde, come qualcosa di mobile e non statico che può variare di intensità a seconda di quello che succede intorno.



Mantenere viva la lingua d’origine, nel nostro caso l’italiano, è importante per molte famiglie e per molti motivi. Per un senso di attaccamento culturale, ma anche per mantenere vivo il legame dei propri figli con i nonni, per esempio.





Leggere è un ottimo modo per stimolare l'apprendimento di una lingua, ma non sempre è facile convincere i ragazzi e le ragazze a scegliere l'italiano. "Mi piace leggere in italiano, ma farlo in inglese è più semplice", hanno commentato alcuni di loro ai nostri microfoni.





I genitori intervenuti ci hanno raccontato di leggere insieme a loro, altri hanno confessato che diventa più difficile man mano che crescono.





E la vostra esperienza qual è?





