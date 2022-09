L'avventura italiana di Kathryn Fink, nuova direttrice di SBS TV

Originaria di Melbourne, dopo alcuni anni negli Stati Uniti Kathryn Fink si è trasferita a Roma per un incarico che sarebbe dovuto durare due settimane, ma ha finito con il trascorrere quindici anni in Italia.





In quel periodo Fink ha ricoperto il ruolo di Managing Director per l’Italia della Fox Networks Group e si è occupata del lancio di Sky Italia, fino a diventare General Manager - Media per la Walt Disney Company in Italia.





Recentemente ha ottenuto l'incarico di Director of Television a SBS, un'occasione che ha colto al balzo, ritornando nel suo Paese d'origine dopo la sua lunga esperienza di vita e lavoro all'estero.





"Secondo me tutti amano una bella storia", spiega ai microfoni di SBS Italian, "e oggi siamo abbastanza viziati dalla ricchezza della scelta di contenuto disponibile".



Kathryn Fink ha imparato l'italiano nel corso del suo lungo soggiorno in Italia. Credit: Kathryn Fink Per questo la qualità dei contenuti è a suo parere centrale, e cita a questo proposito il successo che sta riscuotendo su SBS la serie italiana My Brilliant Friend (L'amica geniale), tratta dai romanzi di Elena Ferrante.





Da ottobre 2021 Fink fa anche parte del consiglio d'amministrazione della Juventus FC come non executive director , un incarico prestigioso che le consente di imparare molto sul mondo del calcio, mettendo al servizio del CdA la propria esperienza nei media.





Inoltre le consentirà di rimanere in contatto con l'Italia, Paese che le è rimasto nel cuore e dove spera di tornare spesso.



Ascolta l'intervista al microfono di SBS Italian L'avventura italiana di Kathryn Fink.