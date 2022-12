Marocco e Gonçalo Ramos illuminano i Mondiali di calcio

Marocco - Spagna 3-0 d.c.d.r.





Iniziamo da Marocco - Spagna vinta dai Leoni dell'Atlas vinta ai calci di rigore (3-0) dopo che le squadre avevano chiuso i tempi supplementari a reti inviolate. Miracoloso il portiere Yassine Bounou che ha parato i rigori di Carlos Soler e Sergio Busquets mandando in lacrime gli iberici prima negli spogliatoi e poi a casa.





Il rigore decisivo lo ha messo a segno con un perfetto "cucchiaio" Achraf Hakim facendo esplodere l'entusiasmo sia sul camp[o che in decine di città in giro per il mondo dove vivono comunità marocchine.





Il Marocco diventa la quarta squadra africana ad accedere ai quarti di finale di un Mondiale di calcio dopo Camerun (1990), Senegal (2002) e Ghana (2010).





Portogallo - Svizzera 6-1



Goncalo Ramos 17', 51', 6'7, Pepe 33'; Guerreiro 55'; Akanji (Svi) 5'8, Leao al 92'.





Per chi ama fare le ore piccole, nemmeno il tempo di assorbire il trionfo marocchino che poco dopo al Luisal Stadium esplode la nuova stella del calcio del futuro: Gonçalo Ramos (21 anni e 169 giorni), tenuto in panchina fino ad ora per fare spazio a Ronaldo, che sigla tre dei gol del 6-1 contro la Svizzera.





Il tecnico portoghese Fernando Santos aveva anticipato, tra la sorpresa generale, che avrebbe tenuto capitan Ronaldo in panchina. A Ramos sono bastati 17 minuti per andare in gol (Ronaldo deve ancora segnare in questo mondiale) e poi triplicare il bottino. Ora sono pochi a scommettere che Santos contro il Marocco lasci Ramos in panchina e Ronaldo in campo.





Quarti di finale:



Sabato mattina su SBS HD Croazia - Brasile (2.00) e Olanda - Argentina (6.00)



e domenica mattina Portogallo - Marocco (2.00) e Inghilterra Francia (6.00)





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.