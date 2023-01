Melbourne, ecco gli 'spaghettini alla Berrettini'

"Dove sei? Avrei qui Matteo Berrettini che vorrebbe mangiare un piatto di spaghetti al pomodoro, che fai?".





Siamo a gennaio 2022, stanno per iniziare gli Australian Open, e a fare la domanda è il nostro Dario Castaldo, che telefona a Francesco Rota, deus ex machina di Trattoria Emilia, ristorante italiano di Melbourne.



Piccolo inconveniente: il ristorante è chiuso causa Covid. "Ero a casa, il ristorante era chiuso perché tutto lo staff aveva preso il Covid, ed io mi stavo riprendendo. Chiama un certo Dario Castaldo e mi chiede di organizzare una cena per Matteo ed il suo team. Va bene, dico, due minuti e sono lì."





Altro bastone tra le ruote: niente formaggio per "Berretto", il quale confida a Francesco che, mangiando sempre riso e pollo durante le competizioni, aveva voglia di una pasta al pomodoro. E pasta al pomodoro senza parmigiano, per un emiliano, significa mettere in discussione un dogma.





Ma Francesco ha il talento dalla sua: "stavamo provando una salsa al pomodoro diversa in quei giorni, usando pomodori caramellati e anche pomodori confit, da unire alla tradizionale salsa. Ecco, ho pensato di unire i due punti, e proporre al nostro campione questi "spaghettini alla Berrettini".



Matteo Berrettini con il team (pìù uno) nel ristorante di Melbourne Ma, alla fine, Berrettini gradì? "Direi di sì - dice Francesco con un certo orgoglio - ne mangiò davvero tanta, e non fu l'unica volta".





Oltre al tennista romano, anche altri sportivi celebri hanno testato le ricette di Francesco, chi per i tortellini - Diamanti - chi addirittura per gli gnocchi al ragù (Andy Murray, oggi avversario proprio di Berrettini). "Il più mangione, però, è stato senza dubbio Valentino Rossi, una vera scorpacciata!" ricorda Francesco.



Nel 2022 ho preparato più volte gli spaghettini "Berrettini" per Matteo. Noi dello staff la mangiamo praticamente tutti i giorni, è troppo buona Francesco Rota, chef

Ingredienti per 4 persone:



500 grammi di spaghettini

500 gr pomodoro San Marzano

1 scalogno tritato

1 aglio intero senza anima

200 ml olio extravergine di oliva

200 gr di pomodori misti, tra cui Heirloom

100 gr di parmigliano

erbe aromatiche (salvia, timo, alloro)

basilico "a bomba"

sale

zucchero

Procedimento:





Preparare la salsa al pomodoro con i San Marzano, basilico, aglio. Per quanto riguarda i pomodori cotti in forno, preparare il forno a 100 gradi. In una ciotola, tagliare i pomodori 'Heirloom' insieme a sale, zucchero, erbe aromatiche fresche, come salvia, timo ed alloro, condendo con olio. Disporre i pomodori in una teglia e lasciare in forno per circa un'ora.





In un'altra teglia preparare i pomodorini confit, mettere i pomodori interi della stessa dimensione con le erbe e coperti con l'olio in forno per due ore (i pomodori devono "nuotare" nell'olio) sempre a 100 gradi.





Quando gli ingredienti sono pronti, frullare tutti i pomodori con la salsa, saltare la pasta a fiamma spenta, con l'acqua di cottura ed olio extravergine per poi godersi la "bomba di sapore", aggiungendo basilico a profusione (che però Berrettini non mangia). Parmigiano a piacere (ma Berrettini non mangia neanche quello durante le competizioni).



Matteo Berrettini con Francesco Rota, chef di Trattoria Emilia