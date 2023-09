Opera Australia 2022: un mega-teatro in più a Sydney, opere, musical e cast stellari

Opera Australia dice addio al lockdown a Sydney e Melbourne per celebrare con una stagione memorabile la ripresa dell’attività artistica.





Il nuovo teatro di tremila posti a Cockatoo Island, dove sarà allestita Carmen permetterà, ormeggiando la propria imbarcazione nei pressi dell’isola, di vedere l’opera anche dal mare, un’esperienza unica al mondo. Cockatoo Island on Sydney Harbour. Source: Getty Images/Airphoto Australia. Solo a Melbourne Ferruccio Furlanetto celebrerà i 50 anni della sua carriera con un concerto ed interpreterà il ruolo principale nel Mefistofele di Arrigo Boito.





A Sydney e Melbourne verrà messo in scena il musical The Phantom of the Opera, cancellato quest’anno a causa della pandemia dopo che, con la vendita di 79 mila biglietti in un solo giorno, aveva stabilito un nuovo record in Australia.





A Sydney, oltre che all’Opera House, il capolavoro di Andrew Lloyd Webber sarà allestito anche su Handa Opera on Sydney Harbour, il gigantesco teatro all’aperto nei Giardini Botanici. The Phantom of the Opera su Handa Opera on Sydney Harbour. Source: Opera Australia.

Opera Australia si prepara anche a dire addio alla produzione de La Bohème di Gale Edwards, una delle più felici e amate dal pubblico.





“La produzione di Gale de La Bohème è nel mio cuore” dice il direttore artistico Lyndon Terracini.





“È stata la prima opera che ho commissionato quando ho iniziato a lavorare per Opera Australia nel 2009 e ha servito meravigliosamente bene la compagnia. È amata da persone di tutto il mondo, quindi questa è un'opportunità per il pubblico di vederla per un'ultima volta e salutarla”. Julie Lea Goodwin as Musetta and Tom Hamilton as Alcindoro in Opera Australia's 2020 production of La Boheme at the Sydney Opera House. Source: Prudence Upton. Opera Australia per anni è stata un esempio in tutto il mondo con il suo bilancio in attivo, ma nel 2021 la pandemia e l’interruzione prolungata hanno causato un enorme danno economico.





Tuttavia, Lyndon Terracini è ottimista considerando che, lo scorso anno, The Phantom of the Opera aveva incassato da solo circa venti milioni di dollari in vendite di biglietteria.

Nel 2023 dovremmo tornare ad essere in una ottima posizione.

Le opere in cartellone all’Opera House di Sydney (stagione estiva):





La Bohème di G. Puccini.Direzione Lorenzo Passerini e Paul Fitzsimon. Regia Gale Edwards. Valeria Sepe in Mimì e il tenore Kang Wang in Rodolfo. La meravigliosa Julie Lee Goodwin è Musetta. Date: 31 dicembre 2021 - 4 febbraio 2022.





Turandot di G.Puccini. Direzione Christian Badea e Leonardo Sini. Regia Graeme Murphy. Cast: Yonghoon Lee, Karah Son, Ivan Gyngazov e Mariana Hong. Date: 12 gennaio – 14 marzo 2022.





Le nozze di Figaro di W. A. Mozart.Direzione Andrea Molino. Regia David McVicar. Cast: Tommaso Barea (Figaro), Mario Cassi (Conte di Almaviva), Ekaterina Morozova (La Contessa), Stacey Allaume (Susanna). January 27 – February 18, 2022





Otello di G. Verdi. Direzione Andrea Battistoni. Regia Harry Kupfer. Cast: Yonghoon Lee (Otello), Karah Son (Desdemona), Marco Vratogna (Iago). Date: 19 febbraio – 19 marzo, 2022.





Per il calendario completo di Opera Australia a Sydney e Melbourne, clicca qui.





Ascolta l'intervista con Lyndon Terracini:

LISTEN TO Opera Australia 2022: un mega-teatro in più a Sydney, opere, musical e cast stellari SBS Italian 09/10/2021 16:12 Play

