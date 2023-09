Parti con l'intenzione di restare cinque anni e diventano cinquantacinque, la storia di John Samperi

Anche la famiglia di John Samperi, come tante altre, lasciò l'Italia verso l'Australia, in quanto non c'era alcuna "prospettiva di avere un buon lavoro".





Nella campagna siciliana le possibilità erano ridotte e così "per il beneficio dei figli", il padre decise di imbarcarsi per un periodo di tempo che stimava in cinque anni circa, arrivando nel marzo del 1967.



"Una volta che ti abitui alla vita che hai in Australia, alla libertà che hai, alle condizioni economiche...", così John rammenta come gradualmente la famiglia abbandonò l'intento di rientrare in Italia.





"Dopo cinque anni ho visto questa ragazza, mi faceva gli occhi dolci" , prosegue il suo racconto John, e una volta conosciuta quella che sarebbe diventata sua moglie l'Australia divenne casa, e lo continua ad essere.



Potevi avere una macchina, il telefono a casa, la luce e l'acqua non mancavano, come era in Italia.

John Samperi in 1954 con la mamma a Mascali, il suo paese di origine.