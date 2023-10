Ricucire le storie per guarire una comunità ferita, la performance di Marisa Garreffa

Originaria di Perth, Marisa Garreffa ha padre italiano e mamma croata, ed è cresciuta senza parlare italiano a casa.





Un viaggio in Italia l'ha portata a Firenze otto anni fa, per una permanenza che si sarebbe dovuto concludere dopo un mese, ma si è trasformata invece in un trasferimento permanente e un rapporto molto stretto con la città, che Marisa ormai considera una seconda casa.





"Sono arrivata in Europa per fare teatro e performance in diversi Paesi", ricorda, "e un cugino mi ha invitato qui a Firenze per passare un mese d'estate (...) otto anni dopo sono ancora qui".

L'artista è rimasta nonostante proprio agli inizi del suo soggiorno fiorentino abbia subito un'esperienza estremamente traumatica, uno stupro, che ha saputo superare anche grazie alla sua pratica artistica e alla cosiddetta psicomagia dello scrittore e saggista Alejandro Jodorowski.





Ora vuole applicare la sua pratica artistica ad un altro trauma, questa volta collettivo, quello della pandemia e dei suoi effetti.





Vivendo a Firenze, l'artista ha assistito in prima persona al periodo difficile contrassegnato dai lockdown, che ha trasformato il volto della città e creato ferite ancora aperte nella comunità locale. Marisa Garreffa all'opera durante la performance a Firenze Source: Sara Bini "Durante una crisi tutti diciamo 'ah, siamo tutti nella stessa barca', ma altri giustamente dicono che non è la stessa barca ma la stessa tempesta che ognuno affronta con barche diverse, e con diversi modi di gestire una crisi così, e questo crea una distanza enorme tra le persone", spiega Marisa Garreffa ai microfoni di SBS Italian.





"Voglio ricordare a tutti che dobbiamo, anche se siamo stanchi, anche se vogliamo solo guardare avanti, dobbiamo ricordare di ascoltarci a vicenda, per riconnettersi e richiudere questa distanza, che è un effetto del trauma", aggiunge Garreffa, che sottolinea anche come l'ascolto reciproco sia un primo passo verso la guarigione.





Con questo intento l'artista ha invitato i residenti di Firenze a condividere le proprie storie, attraverso scritti o messaggi registrati che confluiscono nella performance To Remember, To Listen (Ricordare Ascoltare) .

Come scrittrice, per me le storie sono fondamentali

Tra le storie pervenute l'hanno particolarmente commossa sette storie inviate dal Progetto Itaca Firenze, un'organizzazione locale che lavora con giovani affetti da problemi di salute mentale.





"Sono incredibili, perché i giovani sono coraggiosissimi; quello per me è stato un dono importantissimo".





Nel corso di To Remember, To Listen , attualmente in corso a Palazzo Lanfredini sul Lungarno fiorentino, Marisa Garreffa legge le storie inviate e cuce a mano i testi, per creare una scultura "che diventa un po' come un'onda".





"Io credo nei riti della vita, e la mia domanda è: per quali eventi non abbiamo riti per superare un'esperienza?".





Garreffa ricorda che lei stessa ha elaborato il trauma dello stupro subito otto anni fa anche grazie alla ritualità, oltre che alla terapia psicologica e al sostegno ricevuto da persone care.





La performance è stata organizzata in collaborazione con il British Institute e si concluderà domenica 23 maggio, ma è visionabile anche in streaming a questo link .

Se voi o una persona a voi vicina necessitate di sostegno psicologico potete chiamare Lifeline al numero 13 11 14





Ascolta l'intervista all'artista Marisa Garreffa

LISTEN TO Ricucire le storie per guarire una comunità ferita, la performance di Marisa Garreffa SBS Italian 21/05/2021 15:52 Play

