ASCOLTA IL PODCAST PER SCOPRIRE COME Le ortiche siano sì dolorose, ma ne valgono la pena!

Sempre più persone nel mondo vadano a raccogliere piante selvatiche

Esista anche un'ortica velenosa e dolorosissima. Dove? In Australia, ovviamente!

Nel terzo episodio della seconda stagione di Scarrafoni in Cucina - The Ugly Ducklings of Italian Cuisine , la serie di SBS Italian dedicati ai piatti più bruttini della cucina italiana, andiamo a scoprire (o riscoprire) la pianta spontanea urticante più gustosa e incompresa.





"Mia nonna faceva qualche piatto con le ortiche quando le andava a raccogliere, ma erano tanti anni che non le usavo più", spiega Alberto Fava, head chef di Tipo 00 a Melbourne, che da qualche tempo propone con successo il risotto alle ortiche alla sua clientela.



Alberto Fava propone le ortiche in vari piatti del suo menù. Il suo risotto ha conquistato anche il celebre Marco Pierre White. Credit: Kristoffer Paulsen

Le ortiche pungono ma sono buone! L'ortica è un dilemma. Diego Bonetto, autore di "Eat Weeds"

Diego Bonetto, piemontese di origine, a Sydney conduce corsi di foraging, per imparare a riconoscere e usare le erbe selvatiche commestibili.





"Quando hai le mani spesse di chi coltiva le punture si sentono di meno", aggiunge Bonetto, che le ortiche le raccoglie senza guanti.





In questo episodio ascolteremo anche i ricordi di Anna Del Conte, italiana trapiantata in Inghilterra nel secondo dopoguerra e da molti ritenuta colei che ha portato di fatto la cucina italiana agli inglesi.



Io stessa ho insegnato ai miei nipotini il piacere di cucinare e godere del cibo raccolto nei campi o nei boschi. Quando arrivai qui in Inghilterra nel 1950 gli abitanti raccoglievano solo le more. Anna Del Conte

Ora novantottenne, Anna racconta a Massimiliano perché la sua autobiografia in inglese sia intitolata proprio Risotto With Nettles .





Nigella Lawson ha descritto Anna Del Conte come la sua più grande fonte di ispirazione, al pari solo della madre. Per averne conferma, ascoltate la versione in inglese di questo podcast in cui Nigella celebra questa staordinaria donna italiana.



Source: BBC / KEO Films

LISTEN TO Il risotto alle ortiche SBS Italian 14/02/2023 32:26 Play

Segui Scarrafoni in Cucina | The Ugly Ducklings of Italian Cuisine sulla SBS Radio app o sulla tua app per podcast preferita per ascoltare tutti gli episodi della serie.