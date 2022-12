SBS e calcio, un legame indissolubile

Fu negli anni '70 e '80 che SBS, in qualità di emittente multiculturale, prese la decisione di celebrare le comunità appena arrivate in Australia anche attraverso il loro amore per il gioco del calcio.





In questo servizio Craig Foster, commentatore sportivo ed ex capitano della nazionale australiana di calcio, racconta come sia stato il Mondiale in Germania del 2006, in cui l'Australia ha spinto l'Italia (poi campione) fino al limite prima di cadere su un calcio di rigore dell'ultimo minuto, che ha segnato un momento cruciale per l'ascesa dello sport nel mainstream australiano.





"Quella è stata la prima volta che il calcio ha iniziato a lasciare il segno", spiega Foster.





Artefici principali della promozione del calcio attraverso la SBS sono stati Les Murray e Johnny Warren per la televisione, e Tony Palumbo per la radio.



Johnny Warren e Les Murray, considerati i pionieri della promozione del calcio in australia. Ambedue quando morirono, per il loro contributo allo sport del calcio, ricevettero un funerale di stato. Source: SBS / SBS. Les Murray, al secolo László Ürge, lasciò l’Ungheria all’età di 12 anni per emigrare come profugo in Australia insieme alla sua famiglia.





Sua figlia, Tania Murray, ci racconta che, separatosi dagli amici, dal cibo e dalla cultura di provenienza, arrivò in Australia con nient’altro se non l’amore per il calcio.





Les Murray ha cominciato a lavorare per SBS nel 1980 e ha continuato fino al pensionamento, nel 2014.





"Era attratto dalla meraviglia del calcio, nei momenti piu euforici della vittoria ma anche in quelli drammatici della sconfitta", dice Tania.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.