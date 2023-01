Su SBS TV: come nascevano i film di Fellini; il primo ruolo da star di Monica Bellucci; e tanta buona cucina

Venerdì alle 21.35 su NITV – Going Places with Ernie Dingo



Per Ernie è il momento di riprendere contatto con la gente del Territorio del Nord e visita la comunità di Yirrkala e alcuni membri del popolo Yolngu. Nel farlo ci fa scoprire luoghi affascinanti dell’outback australiano.





Venerdì alle 22.50, 23.45, 00.40 su SBS HD – Gomorra



Nel primo episodio, O’Principe assume sempre più poteri nel clan camorristico di Ciro. Ma il suo atteggiamento di pop star attira invidia e risentimento.





Nel secondo, il piano di Don Pietro di creare disordine e confusione funziona e uno dei più fedeli aiutanti di Ciro finisce in una trappola mortale. Ma la campagna di vendetta di Don Pietro è solo all’inizio.





Nel terzo, Ciro tenta di tenere sotto controllo i membri del suo clan. Ma non importa quali misure adotti, accontenta pochi e rende invidiosi molti. Anche tra le donne, che ora meditano vendetta.





Sabato alle 19.35su SBS HD – Costa Concordia: Why She Sank



GIGLIO PORTO, ITALY - July 2, 2012: A general view of the stricken Costa Concordia, as operations to remove the capsized cruise liner started. Credit: Photonews/Photonews via Getty Images. La Costa Concordia era una delle navi da crociera più lussuose mai costruite. In viaggio con oltre quattromila passeggeri a bordo, il 13 gennaio del 2012 navigava verso il disastro. Il racconto dei sopravvissuti ci fa rivivere minuto per minuto i drammatici e caotici momenti a bordo della nave quando finì sugli scogli dell’Isola del Giglio, e le difficili operazioni di salvataggio.





Sabato alle 22.30 su SBS HD – Malena



Monica Bellucci in Malena. Credit: www.italianfilmfestival.com.au. Malena è il film che ha consacrato Monica Bellucci come grande star internazionale. Prodotto e diretto da Giuseppe Tornatore, racconta la storia di una donna che durante la Seconda Guerra Mondiale riceve la notizia della morte del marito e si ritrova senza denaro, amici e famiglia. Per sopravvivere usa l’unica arma a sua disposizione: la bellezza. Di lei si innamora segretamente un giovane ragazzo del paese immaginario di Castelcutò, che però non riuscirà mai ad avvicinarla.



Nominato per l’Oscar 2001 per Migliore fotografia e Migliore colonna sonora a Ennio Morricone, Malena è stato girato a Noto, Siracusa, Catania, Poggioreale e nella cittadina marocchina di El Jadida.





Domenica alle 20.25 su SBS Viceland – RocKwiz Salutes the Legends



Lo spettacolo include alcuni dei nomi più noti della musica pop australiana che interpretano alcuni dei brani più famosi, come: Friday on My Mind , considerata una delle migliori canzoni australiane di tutti i tempi; I Am an Island di Eric Clapton; e From Little Things Big Things Grow cantata da Archie Roach e Emma Donovan.





Lunedì alle 21.10 su NITV – The Lake of Scars



Lake of Scars è una storia di alleanza tra popoli, di ambientalismo e di rinascita culturale. È un'immagine di come potrebbe essere la riconciliazione tra i Popoli Aborigeni e il resto della comunità australiana.





Martedì alle 11.00 su SBS HD – Kooyong Classics, Day 1



In diretta da Kooyong la prima giornata del torneo internazionale 2023.





Martedì alle 18.05 su SBS World Movies – Fellinopolis



Esploriamo assieme il meraviglioso mondo di Federico Fellini.



ROME, ITALY - MAY 24: Italian actress and circus artist Liana Orfei (L) and director and producer Silvia Giulietti attend "Fellinopolis" Photocall at the Casa del Cinema on May 24, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images) Credit: Franco Origlia/Getty Images. Tra il 1976 e il 1986, Ferruccio Castronuovo ha filmato quello che accadeva dietro le quinte durante le riprese dei film di Federico Fellini, svelando un mondo a parte popolato da personaggi unici. Fellinopolis contiene anche interviste esclusive con i più fidati collaboratori di Fellini, che svelano i loro rapporti con il Maestro e cosa significasse lavorare e vivere sul set con lui. Il risultato ci rivela un nuovo volto dell’uomo e del suo genio.





Mercoledì alle 11.00 su SBS HD – Kooyong Classics, Day 2



In diretta da Kooyong la seconda giornata del torneo internazionale di tennis 2023.





Mercoledì alle 20.30 e alle 21.00 su SBS Food – Cooking Like an Italian with Silvia Colloca



Continua su SBS Food la terza serie di Cook Like An Italian With Silvia Colloca su SBS Food. Source: SBS / SBS Food. La cucina italiana cambia e con lei anche le leggi che la regolano. Oggi infatti le nuove disposizioni chiedono che cibi ‘senza glutine’ siano disponibili in scuole, ospedali e luoghi pubblici. Silvia ci fa scoprire questo nuovo mondo della cucina italiana e ingredienti poco usati come i ceci e la farina di castagne. Tra le ricette senza glutine ci prepara un buon piatto di penne con lenticchie rosse e ragù, e un risotto con barbabietola rossa e stracciatella.





Nel secondo invece ci riporta alla memoria il ricordo degli odori che provenivano dalla cucina delle nostre mamme quando eravamo bambini. Quello che i piccoli imparano stando semplicemente in cucina è un'inestimabile storia familiare tramandata da generazione in generazione. Il consiglio che Silvia ci dà è di invitare i bambini in cucina e coinvolgerli nella preparazione delle nostre ricette preferite. Sono ricordi che si porteranno dietro per il resto della loro vita.





Mercoledì alle 11.00 su SBS HD – Kooyong Classics, Day 3



In diretta da Kooyong terza giornata del Torneo Internazionale di tennis del 2023.





Giovedì alle 19.30 su NITV– Going Places with Ernie Dingo



Cradle Mountain - Tasmanian Wilderness. Source: Supplied / Supplied: Gutd Grip. Ernie ci porta in Tasmania a farci esplorare la Cradle Mountain e ad incontrare alcuni dei suoi amici incluso un giovane del popolo Palawa.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai . In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .





Buona visione!





