Su SBS TV domenica mattina: Australia - Argentina in diretta dal Qatar

Che la storia possa ripetersi? Due anni fa alle Olimpiadi di Tokyo la nazionale olimpica australiana guidata da Graham Arnold battè sorprendentemente quella Argentina per 2 a 0. Per l'Australia in quell'occasione scesero in campo anche Harry Souttar, Riley McGree, Mitchell Duke e Thomas Deng, che sono oggi in Qatar. Tocchiamo ferro.





Oltre alla diretta Australia - Argentina, questi sono i nostri consigli per la settimana dal 2 al 9 dicembre:





Venerdì alle 21.30 su SBS World Movies – Martin Eden



Innamoratosi della figlia di una famiglia ricca e colta, Martin Eden decide di fare qualcosa per uscire dal suo ambiente povero e si mette di studiare sperando un giorno di guadagnarsi un posto nell'élite letteraria. Protagonisti Luca Marinelli, Jessica Cressy e Vincenzo Nemolato.





Venerdì alle 1.30– Mondiali di calcio Qatar 2022



Su SBS HD Corea del Sud - Portogallo in diretta dall’Education City stadium, Al Rayyan.



Su SBS Viceland – Ghana – Uruguay dall’Al Janoub Stadium, Al Wakrah.





Presentano Richard Bayliss e Niav Owens con gli esperti Mark Bosnich, Craig Foster e Sarah Walsh . Telecronache di Martin Tyler e David Basheer. La partita inizia alle 2.00





Sabato alle 5.30 – Mondiali di calcio Qatar 2022



Su SBS HD – Camerun – Brasile dal Lusail Stadium, Lusail.



Su SBS Viceland - Serbia – Svizzera dallo Stadio 974, Ras Abu Aboud.





Sabato alle 12.20 su SBS World Movies – The Girl in the Fog (La ragazza nella nebbia)



Credit: SBS TV. Siamo nel villaggio alpino di Avechot al confine con la Svizzera dove l’ispettore Vogel sta indagando sull'improvvisa scomparsa di un'adolescente. Anna Lou è svanita nel nulla due giorni prima di Natale e la comunità del piccolo centro è stravolta. La nebbia sembra avere inghiottito il segreto che si nasconde dietro la scomparsa di Anna Lou e in città nessuno sembra dire la verità. Protagonisti Toni Servillo, Jean Reno and Greta Scacchi.





Sabato alle 1.30 su SBS HD - Ottavi di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022



Olanda – Stati Uniti - dal Khalifa International Stadium, Doha.





Domenica alle 5.30 su SBS HD - Ottavi di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022



Argentina - Australia dall’Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan. Momento storico per i verdeoro che sperano di raggiungere per la prima volta i quarti di finale del mondiale. Ci andarono molto vicini nel 2006 in Germania ma furono battuti dall’Italia al 95esimo con un controverso calcio di rigore convertito da Totti e concesso per un discutibile atterramento di Grosso in area.





Domenica alle 18.30 su SBS World Movies – Guess Who’s coming to Dinner? (Indovina chi viene a cena?)



Il film è uno dei più grandi classici di tutti i tempi e conservato nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Joanna torna da una vacanza nelle Hawaii e va a casa dei genitori per presentare il suo fidanzato, John che è un medico di successo. I genitori di Joanna, Chritina e Matthew restano però sorpresi quando scoprono che John è un uomo di colore. Indovina chi viene a cena? nel 1968 venne nominato per dieci premi oscar vincendone due. Il cast è stellare: Sydney Poitier nella parte di John, Katharine Houghton in quella di Joanna, e Katherine Hepburn e Spencer Tracy in quelle dei genitori. Il film è diretto da Stanley Kramer.





Domenica alle 1.30 su SBS HD - Ottavi di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022



Francia - Polonia dall’Al Thumama Stadium, Al Thumama.





Lunedì alle 5.30 su SBS HD - Ottavi di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022



Inghilterra – Senegal dall’Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar.





Martedì alle 1.30 su SBS HD - Ottavi di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022



Marocco - Spagna dall’Al Janoub Stadium, Al Wakrah.





Martedì alle 5.30 su SBS HD - Ottavi di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022



Giappone - Croazia dallo Stadium 947, Ras Abu Aboud.





Martedì alle 20.30 su SBS HD – Norfolk Island with Ray Martin



Norfolk Island Source: SBS / SBS Dehen. Ken Duncan, paesaggista e fotografo di fama internazionale, e il noto presentatore televisivo Ray Martin sono la coppia perfetta per farci scoprire a Norfolk Island una delle coste più selvagge e isolate del mondo.





Martedì alle 1.30 su SBS HD - Ottavi di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022



La vincitrice del Girone F contro la seconda del Girone E dall’Education City Stadium, Al Rayyan.





Mercoledì alle 5.30 su SBS HD - Ottavi di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022



La vincitrice del Girone H contro la seconda del Girone G dal Lusail Stadium, Lusail.





Mercoledì alle 17.40 su World Movies – A Month of Sundays



L’agente immobiliare Frank Mollard ha più di un problema: divorziato ma ancora innamorato della ex moglie non riesce a comunicare con il figlio e tantomeno vendere la casa. Una sera riceve una telefonata da sua madre. Nulla di strano se non per il fatto che era morta un anno prima. La telefonata cambierà il corso della sua vita. Protagonisti Anthony LaPaglia, Julia Blake e Justin Clarke.





Mercoledì alle 20.30 su SBS HD – Gino’s Italian Coastal Escape



Gino D’Acampo ci porta nella Isole Tremiti al largo della costa nord della Puglia nel Parco del Gargano e con le erbe aromatiche del luogo ci prepara una classica bistecca da far girar la testa.





Giovedì alle 19.30 su NITV – Going Places with Ernie Dingo



Source: SBS / SBS TV. Ernie si prende un giorno di vacanza alla ricerca di nuove destinazioni da proporci e al suo posto troviamo Aaron Fa’aoso che ci porta nel meraviglioso mondo della Granite Belt che si trova nel leggendario Great Dividing Range, la grande catena montuosa che attraversa l’Australia orientale da sud a nord e che, con i suoi tremila e cinquecento chilometri, è la quarta più lunga al mondo.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai. In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand.





Buona visione!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.